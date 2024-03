Pugni all’auto di Varrese: l’intervento delle mamme di Monia e Josh

Quanto avvenuto dopo la finale del Grande Fratello tra Massimiliano Varrese ed il fratello di Greta Rossetti, Josh, ha fatto molto discutere. Tra i due si è difatti sfiorata una rissa dopo che quest’ultimo ha iniziato a prendere a calci e pugni l’auto dell’attore che, stando a quanto raccontato da Josh, avrebbe provocato la sua fidanzata Monia La Ferrera. I video dell’accaduto sono immediatamente finiti sui social, dove in molti hanno espresso il proprio parere e preso le parti di uno o dell’altro. Tra i numerosi commenti è arrivato anche l’intervento delle madri di due dei diretti interessati, la mamma di Rossetti e quella di La Ferrera.

Le due donne hanno detto la loro con dei post pubblicati su Instagram. La madre di Monia ha immediatamente preso le difese della figlia, scagliandosi contro Varrese che l’avrebbe applaudita con scherno dopo la finale del reality. Questo ha scatenato l’ira di Rossetti, in sua compagnia, che avrebbe iniziato a colpire l’auto dell’attore.

Di seguito le parole della donna, come riportato da Isa e Chia:

Buongiorno ragazzi, sono la madre di Monia e sono incavolata nera. Non mi è piaciuto quello che ha detto Massimiliano a mia figlia, ovvero “Brava, brava Monia”. E’ vero, brava Monia perché ti ha ripulito la faccia dopo tutto quello che è successo con Heidi, quello che è successo la dentro, è stata una grande donna Monia, proprio una grande donna. E’ stata in silenzio. Hanno detto tante cose e lei lo ha sempre difeso. Cosa vuol dire questa parola “brava”? Dobbiamo capire quest’uomo cosa dice e come ragiona, le parole dice e come offende le donne. Massimiliano è l’uomo messo in questo mondo per offendere le donne. Non è giusto quello che ha fatto e non è giusto quello che ha fatto nei confronti di mia figlia. Applaudire e dire “brava, brava”… Io te lo posso dire che è brava perché ti ha ripulito la faccia lì dentro. Per questo l’hai applaudita?

Ed ancora:

Non si fanno queste cose con le donne… Io posso capire i fan e le persone che gli vogliono bene, anche io gli volevo bene… Anche io lo rispettavo, tanto. Lo abbiamo rispettato abbastanza la in televisione con la parte che ha fatto e fuori. Mia figlia non è entrata lì dentro per lui ma è entrata come entrano tutte le persone. Ha fatto il provino come lo fanno tutti, non per lui. E’ una storia di quindici anni fa ma lei lo ha capito che uomo è lui. Monia è stata grande, una grande donna. Quindi “brava” di che cosa? Brava perché ti ha fatto arrivare fino all’ultima puntata? Scusate lo sfogo ma non si può più con Massimiliano. Non è una persona che si comporta bene con le donne e io sono dalla parte delle donne e di mia figlia.

Nessuna parola, quindi, in merito al comportamento avuto invece da Josh Rossetti. A riguardo si è espressa ampiamente la madre del diretto interessato, Marcella Bonifacio. La donna ha pubblicato una storia su Instagram per parlare dell’accaduto.

Così ha esordito Marcella:

L’unica cosa che mi sento che dico è: tutto troppo eccessivo. Ha sbagliato sia Massimiliano che mio figlio perché io dico che quando sbagliano, sbagliano. Però ricordate che il rispetto è il rispetto, ma tanto loro due si chiariranno tranquillamente. Tutto il resto è fumo.

La madre di Josh non ha quindi preso le difese del figlio a spada tratta, sebbene abbia usato parole pesanti contro Massimiliano. Ha difatti aggiunto in riferimento all’attore:

Ti devi vergognare ad istigare un ragazzino di 26 anni che potrebbe essere tuo figlio. Detto questo è per farvi capire che la gente parla perché ha la bocca e sfido chiunque che viene istigato in quella maniera… Forse è più uomo mio figlio che è giovane che lui con tutte quelle faccine che ha fatto. Direi alquanto ridicolo, bisogna avere rispetto. Il rispetto esiste e bisogna darlo, bisogna solo restare in silenzio, quello doveva fare.

Ha poi aggiunto, a fine video: