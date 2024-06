GF 8, Paolo e Letizia al capolinea? Quel bacio li smaschera [VIDEO]

Nelle ultime ore sta girando un video su Instagram dove Paolo Masella e Letizia Pretis ballano al compleanno di lei, festeggiato al Samsara a Riccione. Non sfugge però agli occhi diabolici del web un particolare determinante. Ovvero che il buon Paolo tenta di baciare la sua bella durante il ballo e lei prontamente si sposta, evitando così di sfiorare la labbra di quello che dovrebbe essere il suo fidanzato. Una mossa che ha suscitato numerose critiche da parte di chi non ha mai creduto alla loro storia d’amore, nata durante il Grande Fratello Vip 8.

Il loro amore è nato gradualmente nel tempo e, anche all’interno del programma, i due ex gieffini non hanno mai ceduto a grandi slanci di affetto. Sicuramente non Letizia, che ha sempre mantenuto una certa riservatezza. Al punto che in molti l’hanno etichettata come calcolatrice e manipolatrice. Si è pensato spesso che lei stesse sfruttando il suo ascendente su Paolo con un secondo fine: raggiungere la fama all’interno del Grande Fratello. Alla festa di compleanno di Letizia erano presenti molti degli ex concorrenti, ad eccezione di Giuseppe Garibaldi e Alessio Falsone. Quest’ultimo ha pensato di evitare l’incontro con Anita Olivieri dopo la loro recente rottura (vedi GF, Anita e Alessio al capolinea: la rottura in vacanza e i motivi). In molti stanno paragonando l’ex coppia a Letizia e Paolo, che, dopo quest’ultimo video, sembrano sempre più vicini alla rottura.

Letizia, i rapporti con il suo ex e le parole su Beatrice Luzzi

Se, da una parte, la storia con Paolo sembra avere qualche problemino, Letizia, dall’altra, in una recente intervista con con GrenBaud, ha confermato di aver interrotto i rapporti con il suo ex e rivelato quanto segue:

Se ho riparlato con il mio ex dopo la fine del Grande Fratello? Questa cosa non l’ho mai detta a nessuno, a nessun giornalista. La cosa più sensata era vedersi, parlarsi e chiarire la situazione. Quando sono uscita mi è stato detto che lui non aveva piacere di vedermi e ho rispettato la sua scelta. Così sono andata avanti con la mia vita e sono felice delle mie scelte e della persona che ho al mio fianco. Però a mente lucida, dopo un mese e mezzo che sono uscita mi sono fatta sentire, ma non ci siamo visti. Gli ho scritto per un confronto, ma non è il momento giusto. La cosa non è fresca, ma non è ancora il momento

Inoltre, nella stessa intervista, ha parlato anche di Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini, specificando di non aver più alcun rapporto con entrambi. Si è sentita ferita più volte dalle parole cattive con cui è stata apostrofata e, pur avendo tentato un riavvicinamento con Beatrice all’interno della casa, una volta fuori non sono riuscite a ricostruire alcun tipo di rapporto.

Va detto che Beatrice Luzzi, già all’interno della Casa più spiata d’Italia, aveva mosso dubbi sulla veridicità del loro rapporto. Quindi siamo certi che non mancherà il suo commento. Non resta che scoprire se si tratta di una strategia o di una coppia vera e sincera.