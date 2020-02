Paolo e Clizia Gf Vip 4: “Strega”, emozioni e confessioni amare a San Valentino

Gf Vip 4, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sempre più innamorati

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia continuano a vivere la loro storia d’amore al Grande Fratello Vip 4 e nonostante gli ultimi aggiornamenti non fossero proprio positivi – perché lei sembrava avesse parecchi dubbi – le cose stanno andando per il verso giusto. Non sappiamo come si evolverà questo rapporto nato così all’improvviso ma si vede che i due si piacciono ed è evidente che stiano iniziando a superare i timori iniziali: ricordiamo che se lui era frenato soprattutto per una questione di discrezione, dunque di personalità, lei non riusciva a lasciarsi andare per via di quanto accaduto con Francesco Sarcina. Oggi quel passato riaffiora ma non le impedisce di viversi questa storia d’amore.

Paolo e Clizia, lui spaventato ma cotto: “Mi sento vivo”

Dai confessionali mandati in onda durante il day time di oggi apprendiamo che anche Paolo non sa cosa gli stia succedendo: “Molto bene, aiuto! Sono un po’ spaventato sinceramente”. Poi c’è stato spazio anche per una lettera che entrambi si sono scritti per San Valentino: parole molto forti, senz’altro, ma che possiamo concedere, no? In fin dei conti se non arrivano quando arde il fuoco della passione quando dovrebbero arrivare? “Sai quanto è difficile per me aprirmi – questa, parte del messaggio di Ciavarro junior –. Quello che ti voglio dire è che sono pressato ed emozionato, mi sento vivo e non c’è cosa più bella. Ho voglia di continuare a conoscere e scoprirti e farò di tutto per poterlo fare fuori da qui”. Parole migliori non poteva usarle il figlio di Eleonora Giorgi!

Clizia, ricordi che fanno male: “Strega”, una nuova vita per la Incorvaia

Prima che leggesse la sua lettera di San Valentino Clizia non detto di essere spaventata ma di essere felice e pronta a una nuova conoscenza nonostante il passato: “Percepisco – queste le sue parole – delle cose molto belle nonostante la fiducia negli uomini sia così… La gente giudica e punta sempre il dito anche quando sei nel giusto. Sto seguendo la mia libertà e non posso castrarmi sempre. Sono stata anche un po’ al centro mediatico di cose molto scomode, giudicata e additata come strega”. Momenti difficili, quelli vissuti dalla Incorvaia che però adesso sta reagendo anche grazie a Ciavarro: “Paolo, hai risvegliato in me la voglia del gioco, è bello trovarsi bambina. Tu un pezzo di felicità me l’hai regalato”. Vi piace questa nuova coppia?