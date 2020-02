Paolo e Clizia, la passione arde sotto alle coperte: Zequila provoca

Gf Vip 4, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno preso il volo: passione sotto alle coperte

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno iniziato una storia d’amore che al Grande Fratello Vip 4 potrebbe consolidarsi nel corso dei giorni di permanenza o rivelarsi un fuoco di paglia. Se sul futuro della coppia non possiamo mettere la mano sul fuoco – sebbene lei abbia detto di non avere altro per la testa – possiamo invece essere certi che fra i due la passione arde. E lo fa non solo in piscina, come potete vedere nella foto che vi abbiamo mostrato in apertura, ma anche sotto alle coperte: proprio durante il day time di oggi infatti sono stati mandati in onda degli spezzoni in cui si è visto che i due si sono appartati sotto alle lenzuola per cercare un po’ di quell’intimità che il Grande Fratello ovviamente nega.

Paolo e Clizia insieme: Antonio Zequila provoca in confessionale

La più felice per i due sembra essere Paola Di Benedetto che è stata la prima a vedere negli occhi di Clizia un certo interesse nei confronti di Paolo: “Tanto love, non lo so – queste le sue parole in confessionale –… Se è scattato è perché evidentemente hanno deciso di seguire queste emozioni di pancia”. Molto più scettico, e forse un po’ geloso, Antonio Zequila che in un confessionale che sicuramente vedremo venerdì, e che quindi la coppia vedrà a sua volta, si è interrogato sul futuro del rapporto appena nato fra i due gieffini: “Adesso vedremo – queste le sue parole – se si fermeranno o andranno oltre”. In che senso, Zequila?

Clizia ha seguito il suo cuore: “Ho pensato a Benigni”

Clizia ad ogni modo sembra essere felicissima per le emozioni che sta vivendo e per essersi lasciata andare: “Ho pensato a Benigni che diceva ‘Aprite quel cassetto della felicità'”, queste le sue parole con riferimento a un celebre monologo dell’attore e comico fiorentino. Niente di diverso ha dichiarato Paolo che è sempre più emozionato e incredulo per quello che gli sta capitando: “Che follia!”, ha commentato in confessionale. Sì, caro Paolo, l’amore è folle e insieme siete bellissimi!