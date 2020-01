Paolo e Clizia prima coppia Gf Vip: Cucuzza incontenibile, ieri sera prima mossa

Clizia Incorvaia strega Paolo Ciavarro: al Gf Vip 4 la prima coppia è pronta

Qualcuno fermi Michele Cucuzza perché di questo passo potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini alla direzione di Chi! Il concorrente del Grande Fratello Vip 4 sembra essere incontenibile e già in questi primi giorni di permanenza in Casa sta facendo gossip a non finire sulle possibili coppie del programma parlando anche con i diretti interessati; facciamo riferimento non solo a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, protagonisti di questo post, ma anche a Paola Di Benedetto e Andrea Denver. Dite che Paola è fidanzata? Ovviamente sì; ma questo non ha fermato i pettegolezzi del giornalista e conduttore. Non ci resta che venire al dunque.

Gf Vip 4, Michele Cucuzza incontenibile: gossip sospetto anche su Paola Di Benedetto e Andrea Denver

Cucuzza da un po’ sta facendo tutto un gioco sulle coppie possibili del Gf Vip 4 senza però sbottonarsi troppo perché sa che le telecamere sono ovunque. I primi che ha preso di mira sono stati Paola e Andrea che secondo lui si piacciono. Al momento noi tenderemmo a escludere quest’ipotesi perché lei è felicemente fidanzata con Federico Rossi del duo Benji & Fede, e ci sembra anche innamorata dopo i vari tira e molla della loro storia. Certamente tutto può succedere ma essere troppo possibilisti rendere qualsiasi gossip un pettegolezzo privo di fondamento.

Paolo e Clizia insieme? Cucuzza sprona Ciavarro junior che fa la prima mossa

Tendiamo invece a dare molto più credito al fatto che Cucuzza vede Paolo e Clizia piuttosto affiatati, al punto da spingere il figlio di Eleonora Giorgi a farsi avanti prima che qualcuno riesca a prendere il suo posto. Ieri sera Ciavarro ha colto la palla al balzo e durante una festa si è appartato proprio con Clizia per parlare del più e del meno, anche di queste fantasie gossippare di Cucuzza. Un momento che non è passato inosservato neanche agli occhi dell’utenza Twitter che infatti ha già iniziato a shippare la coppia. Staremo a vedere a questo punto cosa farà Clizia e se questa leggerezza che tanto cerca nella Casa la troverà in Ciavarro junior.