Paola Di Benedetto e Federico Rossi, tradimenti: parla Ciavarro

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, tradimenti: parla Paolo Ciavarro al GF Vip

Il Grande Fratello Vip 4 è partito da meno di una settimana ma gli spifferi che provengono dal reality sono già tanti e ghiotti. L’ultimo riguarda la love story tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Come è noto, la coppia è stata protagonista di un periodo difficoltoso quest’estate. Addirittura è arrivata alla rottura, salvo poi fare pace e rimettere assieme i cocci della relazione. Il magazine Chi spifferò all’epoca dell’addio che dietro al naufragio sentimentale ci fosse stato un tradimento da parte del cantante. E persino uscì un nome, anch’esso noto: Emma Muscat, ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Nella notte appena trascorsa, della vicenda ne ha parlato Paolo Ciavarro, confidandosi con Clizia Incorvaia.

Ciavarro: confidenze a Clizia su Paola e Rossi

Il figlio di Eleonora Giorgi, a notte fonda e a colloquio con Clizia Incorvaia, ha parlato della storia di Paola e Federico. Il figlio d’arte ha messo al corrente l’ex di Francesco Sarcina del terremoto sentimentale vissuto dall’ex Madre Natura e il cantante. “Anche lei è stata tradita”, ha detto Ciavarro, riferendosi a una ex allieva di Amici (con ogni probabilità a Emma Muscat). “Poi sono tornati insieme e lui (Federico di Benji e Fede, ndr) le ha scritto anche una canzone”. Clizia è rimasta piuttosto sorpresa, non essendo al corrente del gossip riguardante Paola e il suo fidanzato.

Le parole di Paola Di Benedetto su Francesco Monte e Federico prima di entrare al Grande Fratello Vip 4

“Ho accettato il GF Vip perché voglio che la gente conosca la vera Paola”, faceva sapere la Di Benedetto a Chi prima di entrare nel reality “All’Isola – aggiungeva – mi sono infilata in una dinamica di coppia (la storia con Francesco Monte, ndr) che non ripeterei”. Parole che non hanno nascosto punte di amarezza e che non hanno bisogno di ulteriore interpretazione. L’ex Madre Natura parlava poi dell’attuale compagno, cercando di rassicurarlo. L’amore c’è e chi già fa il funerale alla coppia dovrà ricredersi. Questo il pensiero della giovane: “Penso che potrei continuare a essere innamorata di chi è fuori (Federico Rossi, ndr): chi si aspetta una nostra rottura resterà deluso”.