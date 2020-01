Paola Di Benedetto: dichiarazioni su Monte e Federico prima del GF Vip

Paola Di Benedetto: le dichiarazioni sull’ex Francesco Monte prima dell’entrata al Grandi Fratello Vip. Poi le rassicurazioni su Federico Rossi

Paola Di Benedetto sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Oggi l’ex Madre Natura di Ciao Darwin è felice al fianco del cantante Federico Rossi (del duo Benji&Fede), dopo aver superato le turbolenze sentimentali dei mesi scorsi. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, però, ha rilasciato un’intervista al magazine Chi e ha parlato anche di una sua vecchia e celebre fiamma, Francesco Monte. Paola ha confessato di non voler commettere gli errori del passato e di voler farsi conoscere sotto un punto di vista differente rispetto a quanto accaduto all’Isola dei Famosi, altro reality a cui partecipò e in cui conobbe, iniziando una love story (naufragata in fretta), proprio l’ex tronista tarantino.

“Francesco Monte? Una dinamica che non ripeterei”. La confessione della Di Benedetto

“Ho accettato il GF Vip perché voglio che la gente conosca la vera Paola”, fa sapere la Di Benedetto a Chi. “All’Isola – aggiunge – mi sono infilata in una dinamica di coppia (la storia con Francesco Monte, ndr) che non ripeterei”. Parole che nascondono punte di amarezza e che non hanno bisogno di ulteriore interpretazione. L’influencer ha poi parlato dell’attuale compagno, cercando di rassicurarlo. L’amore c’è e chi già fa il funerale alla coppia dovrà ricredersi. Questo il pensiero della giovane: “Penso che potrei continuare a essere innamorata di chi è fuori (Federico Rossi, ndr): chi si aspetta una nostra rottura resterà deluso”.

Paola: “Non sono una bella statuina”

Paola confida anche di voler uscire dal cliché “della bella statuina”. “Sono più normale di tante altre che dicono di esserlo”, dichiara. Paure particolari inerenti al reality? “L’unico problema che vedo è che ci sarà gente più grande di me e tenderanno a trattarmi come una bambina: non temo le donne litigiose e vorrei conoscere bene Barbara Alberti”. Infine un flash sui due opinionisti: “Wanda secondo me può essere pungente e anche Pupo ha un caratterino”