Federico Rossi: “Ecco come ho riconquistato Paola Di Benedetto”

Benji e Fede: ecco come Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono riusciti a tornare insieme

È tornato il sereno tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto. Da qualche mese il cantante del duo Benji e Fede e la modella sono tornati ad essere una coppia. A fare il possibile per recuperare questo rapporto è stato proprio l’artista, che ha capito di amare alla follia l’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Fede ha rivolto dolci parole alla sua fidanzata e ha fatto davvero di tutto per riconquistare la Di Benedetto. Che dopo aver vissuto una estate da single – tra numerosi gossip e presunti flirt – ha scelto di tornare tra le braccia del suo grande amore, arrivato dopo le storie andate male con il calciatore Matteo Gentili e con il tarantino Francesco Monte.

Le parole di Federico Rossi sul ritorno di fiamma con Paola

“Avevo scritto a Paola nella primavera del 2018, lei mi ha risposto due mesi dopo ed è iniziato tutto”, ha ricordato Federico Rossi a proposito dell’inizio della liaison con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Per convincerla a ricominciare sono volato da lei a Ibiza. Le ho portato una lettera e un anello di riconciliazione a forma di fiore“, ha confidato il cantante di Benji e Fede al settimanale Grazia. “Paola trova sempre il lato positivo delle cose, è sorridente, rispettosa e fedele con le persone care. Mi dà forza anche nei momenti in cui tendo ad abbattermi”, ha aggiunto il 25enne.

Federico Rossi: nessun matrimonio con Paola Di Benedetto

Nonostante il felice ricongiungimento con Paola Di Benedetto, per il momento Federico Rossi non pensa ancora al matrimonio e a dei bambini. “A 25 anni vedo tutto questo ancora lontano. Anche se non è questione di età, ma di responsabilità”, ha puntualizzato il giovane.