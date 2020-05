Paolo e Clizia a Live, Ursula Bennardo esplode: volano parole forti

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia smascherati a Live – Non è la d’Urso: Ursula Bennardo si lascia andare a un duro sfogo

È scoppiata una bufera intorno a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dopo la scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso. In particolare, ora a commentare quanto accaduto alla coppia ci pensa Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta. Ricordiamo che quest’ultimo ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip con Paolo e Clizia. Oggi l’ex dama del Trono Over ammette di essere d’accordo con chi, in questi giorni, sta criticando il comportamento della giovane coppia. Ma cos’è accaduto? La d’Urso ha smascherato Paolo e Clizia, che avrebbero dovuto riabbracciarsi dopo tre mesi proprio durante la sua diretta. In realtà, la conduttrice è venuta a sapere che i due si erano già incontrati il giorno prima per scattare un servizio fotografico. Questa notizia ha sconvolto non poco Barbara, che ha chiesto subito spiegazioni a entrambi. Inizialmente Ciavarro ha cercato di negare, ma poi Clizia ha dovuto confermare la cosa. Ora a dire la sua ci pensa Ursula, la quale non ha peli sulla lingua.

Ursula Bennardo si scaglia contro Paolo e Clizia, dopo quanto accaduto a Live – Non è la d’Urso

Mentre Barbara d’Urso ha già perdonato Paolo e Clizia, le polemiche continuano a esserci sul web. Ursula Bennardo, senza peli sulla lingua, si lascia andare a una dura critica nei confronti della giovane coppia. “Capisco il rumore che sta facendo il web. È veramente assurdo, hanno fatto una brutta figura di m..da”, dichiara la compagna di Sossio nelle Stories di Instagram. L’ex dama di UeD continua: “Penso che Barbara sia stata troppo dolce e gentile, per quanto li abbia sm…ati in diretta. Però non meritavano neanche più poi di ricevere quella sorpresa”. Duro commento quello che Ursula riserva a Paolo e Clizia dopo quanto accaduto a Live – Non è la d’Urso. Sono diversi i telespettatori che condividono il pensiero della Bennardo.

Ursula Bennardo duro sfogo generale: la compagna di Sossio Aruta contro alcuni personaggi televisivi

Ursula continua poi il suo duro commento sulla questione parlando in generale della televisione. A detta sua, alcuni personaggi dovrebbero essere allontanati dal mondo della tv e anche da quello del web. Secondo la Bennardo, in questi settori dovrebbero essere apprezzate solo le persone sincere. “Però io non posso prendere a calci nel c..o queste persone, quindi come voi posso essere o non essere spettatrice. Cerco di non esserlo quando ci sono personaggi che prendono palesemente per il c..o gli italiani”.