Paolo e Clizia, cos’è successo al Gf Vip 4 dopo il bacio: i gieffini in segreto

Gf Vip 4, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: dopo il bacio grandi emozioni

Lo saprete senz’altro tutti ormai e sicuramente se ne parlerà parecchio al Gf Vip 4, visto che è uno dei pochi argomenti degni di nota di questa settimana in cui siamo stati tutti occupati con il Festival di Sanremo 2020: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono baciati all’improvviso sotto a un telo, e questo avrà senz’altro mandato su di giri i fan che in effetti hanno già aperto pagine dedicate alla coppia e stanno riempendo di commenti positivi i profili social di entrambi. Avreste mai detto che si sarebbero baciati? L’amore era nell’aria, diciamocelo, ma non era facile immaginare che Paolo avrebbe fatto il primo passo. Così è accaduto invece, e la Incorvaia sembra esserne felicissima: “Per la prima volta – queste le sue parole in segreto nel confessionale – abbiamo seguito il nostro sentire. Siamo stati autentici al cento per cento”.

Paolo e Clizia, il bacio che avvicina i due concorrenti: cosa succederà adesso

“Sono tornato ad avere quindici anni – ha raccontato Paolo in un confessionale –, però è bello. Sono felice – ha poi aggiunto –, e un po’ imbarazzato. Che devo fare?”. Niente, caro Ciavarro junior, viviti questa storia d’amore con la spensieratezza di ogni inizio e non preoccuparti delle telecamere: capita di invaghirsi quando meno ce lo si aspetta, e comunque tu e Clizia fate davvero una bella coppia. Non ne sarà felice purtroppo il ragazzo che la Incorvaia stava frequentando prima di entrare nella Casa, ma era evidente che Clizia stesse iniziando a provare qualcosa di più per Paolo.

Clizia ricomincia da Paolo dopo la storia con Francesco Sarcina

La gieffina aveva deciso di mettersi alle spalle la storia con Francesco Sarcina iniziando a frequentare proprio questa persona di cui non sappiamo niente: i due si erano conosciuti per un mese circa prima che la Incorvaia entrasse nella Casa, e ora la situazione è cambiata completamente. Le puntate del Gf Vip che verranno ci faranno capire cosa rappresenta davvero Paolo per lei. Restate sintonizzati!