Clizia Incorvaia replica alle accuse di Sarcina, il fuorionda: “Che ipocrisia!”

Gf Vip 4, Clizia Incorvaia e la storia con Francesco Sarcina: cosa è successo nella quinta puntata

Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ha scoperto le parole dell’ex marito Francesco Sarcina. Seguendo la diretta sul sito abbiamo ascoltato Clizia dire a Paola Di Benedetto che se si riusciva a non parlare di lei stasera forse non se ne sarebbe parlato più, l’avrebbe fatta franca insomma. Non si aspettava che Sarcina arrivasse in Casa, ma una dichiarazione o una lettera magari sì. E così è stato. Dopo pochi minuti, appena tornato in onda, Alfonso Signorini l’ha interpellata! Dopo è stato il momento della clip con il racconto di come ha conosciuto Sarcina, che abbiamo sentito più volte durante la diretta, con le confidenze e le lacrime in confessionale. A Clizia ferisce molto il modo in cui è finita la relazione, perché reputa comunque un grande amore quello vissuto col cantante delle Vibrazioni.

Clizia Incorvaia replica alle accuse di Sarcina: “L’ho sempre sostenuto”

Dopo la clip su Clizia, Signorini le ha mostrato le dichiarazioni del cantante rilasciate al settimanale Leggo. Prima tra tutte questa: “Canto la gioia ritrovata dopo un brutto colpo”. Sulla sua vita privata, invece, Sarcina ritiene che sia stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio. Clizia ha replicato così: “In realtà sta giocando sull’ovvietà, non può dire nulla di me. Non sono mai stata fedifraga, l’ho sempre sostenuto. Ero la sua amante, sposa, personal trainer e personal shopper, lo portavo ad allenarsi, facevo di tutto per lui”. Ma Sarcina ha aggiunto altro, perché ha anche accusato Clizia, in poche parole, di usare la figlia sui social. Queste le sue dichiarazioni: “[…] facile dedicarsi ai figli sui social, il difficile è starci. E degenerato è chi mette i figli sui social perché non ha altro da dire”.

Clizia Incorvaia al Gf Vip su Sarcina fuorionda: “Che ipocrisia”

A queste accuse, Clizia Incorvaia al Gf Vip ha risposto così: “Mia figlia? Inizialmente, quattro anni fa, avevo fatto un blog per mamme, che adesso non esiste più. In foto mia figlia era sempre di profilo o di spalle. Io lavoravo in radio, facevo un programma di moda. Non lavoro con mia figlia oggi”. Sul matrimonio con Sarcina ha aggiunto: “Ho fatto tutto col cuore, ho seguito il mio sentire. E lo rifarei altre mille volte”. Terminato il collegamento con Alfonso ci sono stati applausi in Casa a Clizia, e lei ha aggiunto questo breve commento: “Che ipocrisia! ‘Canto la mia gioia’”. La concorrente aveva gli occhi lucidi e ha respirato profondamente per non piangere: questa, almeno, è stata l’impressione osservandola.