Paolo e Clizia, altra separazione: nostalgia. Spasimanti di lui? Lei risponde

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, pausa momentanea. No, non c’è alcuna crisi in corso. Semplicemente impegni vari hanno portato i due piccioncini a separarsi. Ed è subito scattato l’effetto nostalgia. “Mi manchi”, ha scritto l’ex di Francesco Sarcina sotto all’ultimo post del romano. Il commento ha scatenato centinaia di reazioni dei fan che hanno sottolineato quanto il rapporto tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sia romantico (c’è sempre anche chi nutre dello scetticismo, sostenendo che l’amore non durerà). Inoltre l’influencer ha sussurrato di avere piena fiducia nella sua dolce metà. “Non temo competitor”, ha chiosato, rivolgendosi a chi simpaticamente l’ha messa in guardia. Altra cascata di entusiasmo di seguaci festanti per il flash di Clizia.

Paolo con papà Massimo Ciavarro, Clizia Incorvaia a Milano

Ma dove si trovano ora i due ex gieffini vip? Paolo sta trascorrendo del tempo con il padre Massimo, dilettandosi e rilassandosi con la pesca, mentre Clizia è giunta a Milano dove ha lavorato a un servizio fotografico. Ecco spiegato il motivo della separazione ‘fisica’ della coppia, che nei giorni precedenti ha trascorso parecchi momenti romantici tra tuffi al mare e gite in barca. Insomma, è come se i due innamorati stessero recuperando il tempo ‘perduto’ durante la quarantena (Paolo era a Roma, Clizia in Sicilia, sua terra d’origine). Come prima accennato continua ad albergare in qualcuno lo scetticismo sulla love story. In particolare c’è chi sostiene che il figlio di Eleonora Giorgi prenderà una batosta sentimentale perché la Incorvaia sarebbe più interessata ai like, alla visibilità e ai riflettori offerti dalla relazione in corso. Sulla questione la diretta interessata è stata chiara, smentendo in modo categorico una simile dinamica.

Francesco Sarcina sull’ex Clizia: “Separazione? In gran parte dovuta ai like”

Francesco Sarcina, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 nei giorni scorsi – nella trasmissione I Lunatici -, è tornato a parlare del matrimonio naufragato con l’influencer siciliana. Avventurandosi in un ampio discorso riguardante i social network e la “dipendenza” che alcune persone sviluppano a riguardo dei “like”, ha dichiarato che la sua separazione “è dovuta in gran parte a questo”. “Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le p…”, ha chiosato il cantante de Le Vibrazioni. La frecciatina tutt’altro che velata è stata servita: destinataria Clizia Incorvaia, sua ex moglie.