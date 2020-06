Clizia e Paolo, ombre sul rapporto? La Incorvaia replica: sfogo

Dopo mesi di distanza, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono riuniti in Sicilia poche settimane fa. La coppia ha ripreso l’intreccio d’amore che si era bruscamente interrotto nella Casa del Grande Fratello Vip (l’ex di Francesco Sarcina è stata squalificata dal gioco per delle esternazioni infelici, citando Tommaso Buscetta). Da allora i due piccioncini hanno trascorso molti momenti romantici e sembra che il rapporto cresca giorno dopo giorno. Tuttavia non sono pochi coloro che non credono del tutto alla relazione. In breve, una parte di chi li ha seguiti nel reality show di Canale 5 continua a sostenere che la love story sia più a favore di telecamere che altro. Tra i detrattori della coppia c’è anche chi è convinto che Ciavarro sia molto innamorato mentre Clizia sia meno coinvolta. E proprio su queste voci è intervenuta la sicula, rispondendo a muso duro alle insinuazioni maliziose.

Clizia mostra gli artigli: giù le mani dalla sua storia con Paolo Ciavarro

Tanti i fan che sognano con Clizia e Paolo, ma anche non poche le persone che non smettono di nutrire dubbi sul loro legame. L’influencer ha così voluto mettere i puntini sulle i di recente, replicando su Instagram a un utente che l’ha accusata di prendere per il c. Ciavarro, sostenendo che “tutto torna indietro” nella vita e che il figlio di Eleonora Giorgi prima o poi “aprirà gli occhi”. “Come tornerà la tua cattiveria e la tua mancanza di attributi”, ha ringhiato l’ex gieffina invitando l’utente a uscire allo scoperto, visto il suo profilo ‘misterioso’ (senza foto, né nome e cognome). “Facile fare il leone da tastiera”, ha chiosato, mostrando ‘gli artigli’. La replica a muso duro è stata servita.

Clizia e Paolo smentiti da Temptation Island

Nei giorni scorsi Clizia e Paolo sono scivolati su una buccia di banana. Durante un’intervista radiofonica hanno raccontato di essere stati contattati da Maria De Filippi per partecipare a Temptation Island. Peccato che il programma – tanto meno la moglie di Maurizio Costanzo – li abbia mai chiamati. A specificarlo un comunicato divulgato proprio dallo show di Canale 5 attraverso i suoi canali social. A stretto giro la Incorvaia ha fatto sapere di essersi espressa male. Insomma, una figura del tutto evitabile. Pazienza!