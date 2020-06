Clizia e Paolo si dividono, lei sbotta: “Basta domande in continuazione”

Clizia e Paolo stanno ancora insieme ma la loro è una relazione a distanza: ultime news

Luna di miele finita per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo settimane trascorse insieme in Sicilia, tra sole, mare e tanto amore, la coppia si è divisa. Negli ultimi giorni lei è tornata a Milano – dove vive da quando è maggiorenne, più precisamente da quando si è iscritta all’Università – mentre lui è riapparso nella natale Roma. Per ore, quindi, i due non si sono mostrati insieme creando più di qualche malumore tra i fan, che hanno subito pensato ad un litigio o ad una rottura. È stata la stessa Clizia a mettere a tacere le malelingue, rimarcando però che certe domande – se poste in continuazione – possono risultare assai sgradevoli…

Lo sfogo di Clizia Incorvaia dopo che è tornata a Milano dai suoi amici

“Finora il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia Nina. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. C’è un legame di anime, non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione”, ha dichiarato Clizia Incorvaia nelle sue stories Instagram. “I rapporti veri si basano sulla vicinanze delle anime e non dello spazio”, ha aggiunto l’ex moglie di Francesco Sarcina. Il messaggio è chiaro: Clizia e Paolo sono ancora una coppia ma non ostenteranno quotidianamente il loro rapporto perché non c’è n’è bisogno. Non solo: i due hanno scelto di mantenere una relazione a distanza, certi di poterla affrontare con forza e coraggio dopo i tanti mesi di lontananza dovuti prima al Grande Fratello Vip e poi all’emergenza Coronavirus.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si ameranno a distanza dopo il GF Vip

Nonostante la loro sia decisamente una storia d’amore importante, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno deciso per il momento di amarsi a distanza. Lei a Milano, dove vive con la figlia di quattro anni Nina, mentre lui a Roma. Clizia e Paolo sono pronti a vedersi nei weekend, nei ritagli di tempo e appena sarà possibile, certi del forte sentimento che li unisce. Un sentimento che non sarà mai messo alla prova a Temptation Island Vip: la Incorvaia ha assicurato che il docu-reality estivo non fa al caso suo. Per ora la web influencer e il giovane conduttore hanno altri progetti in ballo che riveleranno ai loro numerosi fan strada facendo…

A Roma Paolo Ciavarro ha riabbracciato l’amico Enrico Oetiker

Mentre Clizia Incorvaia è uscita a cena a Milano con alcuni amici, Paolo Ciavarro ha riabbracciato a Roma l’amico Enrico Oetiker. Quest’ultimo è un attore in carriera, noto ai più per il ruolo di Riccardo Guarnieri nella soap opera di Rai Uno Il Paradiso delle Signore. Paolo ed Enrico sono amici di vecchia data e spesso trascorrono le vacanze insieme.