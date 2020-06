Sarcina: “Clizia? Con lei vivevo una vita dove era tutto basato sui like”

Francesco Sarcina è tornato a parlare dell’ex moglie Clizia Incorvaia. A un anno dalla separazione il leader de Le Vibrazioni ha rilasciato nuove e interessanti dichiarazioni sulla vicenda. Nonostante la presenza della figlia Nina i due non si sono lasciati in buoni rapporti e il cantante non ha potuto fare a meno di punzecchiare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. L’artista ha avuto soprattutto da ridire su una presunta dipendenza dai social della Incorvaia che, a detta di Sarcina, avrebbe influito negativamente sul loro matrimonio, durato dal 2015 al 2018. Francesco ha duramente criticato questa epoca dove si pensa più ai like, ai follower e ad apparire belli su Instagram che a qualcosa di più concreto.

La nuova dichiarazione di Francesco Sarcina su Clizia Incorvaia

“Questa è un’epoca narcisista, tendiamo ad apparire fi**i, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza. Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le palle”, ha dichiarato Francesco Sarcina ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Il 43enne ha poi ammesso di non aver visto la figlia Nina per ben tre mesi a causa della pandemia. Un grande dolore per il musicista, che è molto legato alla piccola nata nel 2015. La bambina ha trascorso la quarantena in Sicilia, con la madre Clizia e i nonni materni. Nina non ha ancora incontrato Paolo Ciavarro, il nuovo fidanzato della Incorvaia. La web influencer ha deciso di attendere e non danneggiare il già fragile equilibrio della figlia, che lo scorso anno ha dovuto fare i conti con la difficile separazione dei genitori.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più innamorati

Se la situazione sentimentale di Francesco Sarcina appare poco chiara – tempo fa si parlava di una nuova love story segreta – diversa è la situazione di Clizia Incorvaia. Al momento la 39enne non ha ancora replicato alle insinuazioni dell’ex marito: in questi giorni è più che mai concentrata sulla liaison con Paolo Ciavarro. Dopo qualche giorno di lontananza – lei a Milano, lui a Roma – Clizia e Paolo si sono ritrovati. Prima hanno trascorso il weekend a Ponza, poi si sono concessi una pizza al tramonto a Fregene e infine sono tornati in Sicilia per alcuni lavori di coppia.