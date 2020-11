Paolo Conticini e Elisa Isoardi, segnali di pace: dolci parole sui social

Paolo Conticini contro Elisa Isoardi? No, la verità è decisamente un’altra. Dopo la finale di Ballando con le stelle è successo praticamente di tutto, tra presunti lanci di medaglie e rivalità interne nel cast, con tanto di frecciatine. Insomma, quel clima disteso e sereno che sembrava esserci tra le coppie in realtà, forse, non c’era. Sono spuntati ulteriori retroscena tra ieri e oggi, ma poche ore fa su Instagram è arrivato il segnale di pace tra Paolo Conticini e Elisa Isoardi. Ma allora a chi era rivolta la frecciatina di ieri?

Le parole di Conticini sembravano essere dirette proprio alla coppia Isoardi-Todaro, ma oggi i due concorrenti si sono scambiati dolci parole sui social. L’attore ha postato una foto con Elisa, scrivendo queste parole: “Eli ti voglio bene, è stato bello percorrere questa strada insieme”. Ha aggiunto anche un bel cuore rosso. La Isoardi non ha tardato a rispondere e lo ha fatto con altrettanto affetto. Questa è stata la sua risposta: “Anche per me, grazie per le attenzioni che hai avuto nei miei confronti e grazie per il tuo sorriso”.

Ma se tra loro due va tutto bene, allora perché Conticini ha lanciato velate accuse? A questo punto sorge spontaneo il dubbio che la sua frecciatina avesse come unico obiettivo Raimondo Todaro. Arriveranno ulteriori post di pace nei prossimi giorni, o magari un confronto in televisione? O chissà, un altro sfogo del ballerino sui social network.

Paolo Conticini e Raimondo Todaro, cosa è successo dopo Ballando con le stelle

Tutto è partito proprio dalla frecciatina di Conticini, che aveva sostenuto di aver raggiunto il podio senza inventare scoop o storie d’amore. Dato che si è parlato a lungo in questi mesi di Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, fino al definitivo chiarimento di lei di oggi, in tanti hanno letto in queste parole di Paolo una frecciatina all’altra coppia. E anche Raimondo ha pensato la stessa cosa, visto che ha deciso di rispondere e neanche tanto pacificamente.

Dopo la puntata di Domenica In infatti si è acceso lo scontro sui social tra l’attore e il ballerino professionista. Todaro ha usato parole abbastanza forti nel rispondere a quelle parole di Conticini, poi ha chiarito di non aver finto assolutamente una relazione. Né tanto meno ha voluto prendere in giro il pubblico.