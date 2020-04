Paolo e Clizia, Rusic spiffera: “Senso d’insoddisfazione, dopo i baci altro”

Grande Fratello gossip, cosa sta succedendo fra Clizia e Paolo? Parla Rita Rusic in una diretta Instagram

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono lontani. Lei nella sua soleggiata Sicilia, lui a Roma. Quarantene separate. A unirli, le loro lunghe videochiamate e le sporadiche dirette Instagram. Quest’oggi Rita Rusic ha voluto dire qualcosa sulla coppia del Grande Fratello Vip: lei, amica di Clizia, sa cosa vorrebbe fare il prima possibile ma, a causa delle misure per il Coronavirus, non può muoversi di casa. Aspetterà. Anche se la Rusic ha detto che si è subito creato un “senso di insoddisfazione” perché i due piccioncini non hanno potuto passare del tempo insieme dopo la finale che ha visto Paolo classificarsi al secondo posto.

Rita Rusic su Paolo e Clizia del Gf: “Queste cose tirate ti lasciano un certo senso di insoddisfazione”

Recentemente Clizia ha frenato i fan e oggi, attraverso una diretta con Licia Nunez, Rita Rusic ha raccontato qualcosa di più sulla seguitissima coppia del Gf: “Clizia attualmente si trova in Sicilia ad aspettare Paolo. Vorrebbe volare via, magari per mezzo del’etere o con un’astronave. Forse potrà raggiungerlo a maggio. Non vedono l’ora di incontrarsi. Queste cose tirate ti lasciano un certo senso di insoddisfazione. Sono due adulti e, dopo i baci, avrebbe dovuto esserci qualcos’altro…”.

Antonella Elia ha giocato? Parla la Rusic: “Beffa!”

A seguire la diretta, Zequila (che ci è andato giù pesante con Patrick) che ha mandato cuoricini a entrambe le ex gieffine, che però non hanno parlato di lui… Oltre ad aver fatto quella confessione su Clizia e Paolo, la Rusic ha voluto dire qualcosa su Antonella Elia: “Io sono stata adorabile con lei. Ho visto questa ragazza, con questo fuoco e ho cercato di capirla. Ho cercato di assecondarla, ma poi mi ha nominato. Una beffa!”.