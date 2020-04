Paolo e Clizia fanno una scelta, lei frena i fan: “Con i nostri tempi..”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia oggi fanno una scelta dopo il GF Vip 4: lei cerca di mettere calma tra i fan

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia stanno ancora insieme oggi, ma i fan chiedono a gran voce di poterli vedere condividere una diretta su Instagram dopo il Grande Fratello Vip. Sono diversi i messaggi che il pubblico invia alla coppia, la quale attualmente si ritrova a vivere ancora una relazione a distanza. A causa di quanto sta accadendo in Italia per via del Coronavirus, Paolo e Clizia non hanno l’opportunità di riabbracciarsi in questi giorni. Il giovane Ciavarro si trova, al momento, a casa con sua madre Eleonora Giorgi e prima di rivedere la sua amata dovrà attendere ancora qualche tempo. Intanto, Clizia ci tiene a rassicurare il pubblico condividendo sulle Storie di Instagram una foto che la ritrae insieme a Paolo nella Casa, ma vuole anche mettere un po’ di calma. Infatti, la coppia per il momento pare non abbia alcuna intenzione mostrare pubblicamente come sta proseguendo la loro relazione.

Paolo e Clizia, la decisione presa: vivranno la loro relazione dopo il GF lontano dai social

“Grazie per il vostro sostegno e il vostro amore immenso”, inizia così il messaggio di Clizia. L’ex gieffina chiaramente ci tiene a ringraziare tutti coloro che, ogni giorno, danno a entrambi tutto il loro sostegno. “Io e Paolo ci stiamo vivendo la nostra tanto bramata privacy! Ma ci vedremo, con i nostri tempi. Love, C”, continua poi la Incorvaia. Dunque, sembra proprio che per il momento entrambi abbiano deciso di vivere la loro relazione senza condividere nulla di particolare sui social. In queste ultime ore i fan si sono preoccupati, in quanto non avevano ancora assistito a una diretta di coppia su Instagram. Ma Clizia, prontamente, sceglie di rassicurare tutti.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, oggi la privacy viene prima di tutto

La storia di Paolo e Clizia dopo il GF Vip 4 sembra procedere bene, dunque. Dovranno ancora attendere un po’ di tempo prima di riabbracciarsi. Proprio nella diretta di oggi, condivisa con Andrea Montovoli, Ciavarro ha dichiarato di essere continuamente in contatto con la Incorvaia. Dopo aver vissuto mesi sotto le telecamere, Paolo e Clizia oggi vogliono vivere la loro relazione privatamente! In una nuova intervista, a parlare della coppia oggi ci ha pensato un ex coinquilino, Aristide Malnati.