Gf Vip, Zequila pesantissimo contro Patrick: scuse non arrivano, insulti

Grande Fratello Vip ultime notizie: cosa succede ancora fra Patrick e Zequila? Attriti che fanno scintille: divampa l’incendio sui social!

Tutti contro Antonio Zequila? O quest’ultimo contro tutti? La querelle con Patrick Ray Pugliese non sembra avere fine: se, in un primo momento, il concorrente del Gf (che vanta più numero di partecipazioni in assoluto) rideva agli insulti di Zequila, successivamente ha capito che in realtà il suo coinquilino ci metteva cattiveria. Confessione, questa, fatta non solo durante le ultime puntate del Grande Fratello Vip, ma anche nella diretta Instagram col suo amico Pasquale Laricchia, che ha voluto sapere cosa pensa davvero di Antonio. Patrick, questa volta, non si è trattenuto e le sue critiche hanno colpito (ma non affondato) Zequila, che gli ha risposto con una carrellata di post su Instagram: nell’arco di 24 ore ne avrà pubblicati più di 5!

Patrick Ray Pugliese sul piede di guerra: non perdona, ha capito Zequila

Prima è stato Sossio Aruta ad avergliene dette quattro, poi il turno di Patrick: “Io l’ho trovato arrogante, ho iniziato a prenderlo in giro dall’inizio alla fine”. Credeva che fosse diverso e invece: “Mi sono intenerito e le cattiverie che diceva, per invidia e perché non molto intelligente, sono diventate tenere. Sì, poi c’è stato il periodo di tenerezza. Ma il suo ego è venuto fuori e si è rivelata una persona poco interessante”. Per concludere in “bellezza”: “Stenderei un velo pietoso su Zequila, che abbiamo già visto nel faccia a faccia… quindi lo lasciamo nel dimenticatoio!”.

Carrellata di critiche contro Patrick su Instagram: Zequila attacca così

Zequila non ha voluto incassare rimanendo in silenzio, ma ha reagito con una serie di post al vetriolo contro Patrick, facendo riferimento anche al numero spropositato di volte che ha partecipato al Gf: “Il soldato ‘palla di lardo’, riprovaci, magari la quarta volta sarai più fortunato! Per aspera ad astra”; il tutto è stata accompagnato da una foto di un uomo che si ingozza di cibo. Ma non finisce qui: “Solo per coerenza, mentre mi guardo allo specchio, rispondo metaforicamente agli insulti altrui: è lecito contraccambiare con la stessa moneta. Chi offende, pecunia non olet”. La foto più recente è quella in cui inquadra lo spettacolo “Les Miserables”: “Dedicata a qualcuno… yes!”. Questa volta nessuna massima latina. Patrick deciderà di replicare con famose citazioni o volterà definitivamente pagina?