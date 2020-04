Sossio non perdona Zequila: “Meschino, pena”, e rispunta lido Mappatella

Sossio Aruta non perdona Zequila dopo l’attacco sui figli al Gf Vip: il nuovo sfogo

Sossio Aruta non ha perdonato Zequila per l’attacco ricevuto durante la finale del Gf Vip 4. L’eliminato durante la semifinale ha infatti tirato in ballo delle dichiarazioni dell’ex compagna di Sossio risalenti a qualche anno fa, accusandolo di non assistere economicamente i figli. Il terzo classificato ha specificato di non avere arretrati e di non far mancare mai nulla ai due bambini che vivono lontani da lui, dopo Zequila ha specificato che si trattava di un articolo non attuale. Insomma, un equivoco scatenato da Zequila che ha mandato su tutte le furie Zonzo. E stanotte si è scagliato nuovamente contro Antonio, in un lungo sfogo in cui ha parlato dell’amore per i suoi figli.

Gf Vip, Sossio attacca Zequila su Instagram: “Essere meschino, senza dignità, mi fai pena”

“Tocca i miei figli e la mia figura di padre e ti scateno l’inferno essere meschino senza un cuore e senza dignità”, così ha iniziato Sossio su Instagram. Nel post ha poi spiegato la battaglia che ha portato avanti per stare vicino ai bambini, per essere un padre presente. Uno sfogo davvero molto lungo in cui Sossio ha ribadito tutto il suo amore, senza dimenticare Zequila. A fine sfogo, infatti, ha parlato proprio a lui: “Non sono un attore, non ho un curriculum, non sarò tanto acculturato… Ma ho un cuore grande che tu non avrai mai. Pubblicamente ho detto… Se avessi vinto il GF avrei donato tutto in beneficenza, nonostante mi sarebbero serviti… E tu? Mi fai solo pena”. Ma non è tutto.

Sossio replica a Licia e Teresanna: “Zombie usciti dalla Casa”

Ieri Licia Nunez e Teresanna Pugliese hanno fatto una diretta insieme su Instagram e pare abbiano parlato non molto bene di Sossio. Lui ha risposto pure ironicamente tra le stories: “Mi state mandando video di alcuni zombie che usciti dalla casa si sono risvegliati, dopo questo lunghissimo letargo freezati in angoli vari della casa… Ora fuori questa lingua biforcuta! Mi fate ridere. Adesso gli specchi non ci sono più… Adesso i telefoni”. E ancora: “E mi raccomando, non la fate arrabbiare a questa che vi manda a quel paese… Super cafona eccola qua… Mi raccomando, altrimenti fate tutti la mia stessa fine. Tutti parte del lido Mappatella”. Ed è rispuntato il famoso lido della litigata tra Sossio e Teresanna…