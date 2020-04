Paolo Ciavarro e lo scopo raggiunto, confessione sul GF: “Una liberazione”

Paolo Ciavarro ripercorre il suo percorso nella Casa del GF Vip e si lascia andare ad alcune confessioni

Paolo Ciavarro si lascia andare ad alcune confessioni insieme a Patrick Ray Pugliese e in confessionale. Il Grande Fratello Vip sta giungendo al termine e proprio domani vedremo le luci della Casa più spiata d’Italia spegnersi. I concorrenti rimasti in gioco lasceranno il reality e potranno finalmente tornare a casa, ma dovranno comunque fare i conti con la realtà. Infatti, tutti loro sono abbastanza spaventati per la situazione che troveranno fuori da quelle quattro mura. L’Italia e il resto del mondo sta vivendo un periodo difficile a causa del Coronavirus e i gieffini non potranno riabbracciare e rivedere proprio tutti i loro cari. Ed è proprio in vista della finale che Paolo si lascia andare a nuove dichiarazioni sul suo percorso all’interno della Casa. Attraverso questo reality è riuscito a lasciarsi andare, cosa per lui difficile nella vita normale. Ammette che il gioco gli ha permesso di liberarsi da ciò che lo bloccava.

Paolo Ciavarro, un uomo diverso dopo l’esperienza al GF Vip: “Sono riuscito a lasciarmi andare”

Ha trovato l’amore all’interno della Casa, ma anche il modo per lasciarsi andare. Paolo è un finalista, insieme a Sossio Aruta, Aristide Malnati e Paola Di Benedetto. A loro si aggiungeranno altri due concorrenti tra Antonella Elia, Patrick e Andrea Denver. Saranno sei in tutto i gieffini che si sfideranno per l’ultima volta, con l’obbiettivo di vincere questa quarta edizione del GF Vip. Ora ognuno di loro si ritrova a fare i conti con l’intero percorso che hanno portato avanti nel reality, emozionandosi e commuovendosi. A ripercorrere un po’ la sua esperienza ci pensa anche Paolo in confessionale: “Sono riuscito a lasciarmi andare, è difficile nella vita normale. Per me è stata una liberazione”. Sembra proprio che questo percorso nella Casa abbia permesso al figlio di Eleonora Giorgi di far uscire fuori ciò che normalmente non sarebbe riuscito a liberare. Ed è così che Paolo raggiunge uno dei suoi grandi obbiettivi. Lui stesso, qualche tempo fa, aveva dichiarato di non riuscire a lasciarsi andare. Ora finalmente il suo scopo è stato raggiunto!

Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro soddisfatto del suo percorso: ad attenderlo fuori c’è Clizia Incorvaia

“Sono felice, mi porto un bagaglio arricchito. Sono felice di tornare alla mia vita e di affrontare quello che ci aspetta”, dichiara a Patrick il giovane Ciavarro. Ad attenderlo fuori c’è ovviamente la sua Clizia Incorvaia, che però non potrà essere presente nel corso dell’ultima puntata del reality. A svelarlo è stata lei stessa, nel corso di una diretta su Instagram con Fernanda Lessa.