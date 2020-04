Clizia e Fernanda, al veleno su Paola e Patrick: la prima assente alla finale

Clizia e Fernanda diretta su Instagram: le due ex concorrenti del GF Vip accusano Paola e Patrick

In serata, Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa parlano al pubblico collegandosi insieme in diretta su Instagram. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non possono non discutere sui gieffini ancora presenti nella Casa. Al televoto per il quinto e il sesto posto in finale ci sono Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. Due di loro si uniranno a Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Sia Fernanda che Clizia sperano che a vincere questa quarta edizione sia Paolo. Sembra proprio che la Lessa abbia cambiato completamente idea su Patrick. Lei stessa ammette di aver visto dei video, una volta uscita dalla Casa, che l’hanno lasciata senza parole. Oggi la modella sente di essere stata presa in giro dal gieffino. Pare che quest’ultimo, insieme ad Andrea Denver, avrebbe dato ad alcuni concorrenti dei nomi, come ‘Fanta’, ‘Sprite’ e ‘Sushi’. Il primo corrisponderebbe a Paola, il secondo a Zequila o Fernanda e il terzo alla Incorvaia. A detta di Fernanda, i due non avrebbero il coraggio di dire le cose in faccia e così userebbero questi nominativi. Oltre ciò, Clizia anticipa che non sarà presente durante la finale del programma, come faranno gli altri ex concorrenti attraverso un collegamento video.

GF Vip, Clizia e Fernanda dure contro Denver, Patrick e Paola: le due ex gieffine tifano per Paolo

“Guarda io voterei da fare andare in finale la Elia. Denver e Patrick stanno facendo pettegolezzi. Non hanno neanche le pa..e. La Elia è una pazza scatenata, ma almeno quando si inca..a dice il nome, non si nasconde. Lui è escluso ufficialmente dalla gang del bosco”, dichiara Fernanda. “Secondo me è rimasto con l’immagine di cagnolino di Rita Rusic”, dichiara su Andrea Denver. Sia Fernanda che Clizia non vorrebbero vincesse la Elia, ritenuta da entrambe una persona diseducativa. Ed ecco che la Incorvaia decide di dire la sua anche su Paola Di Benedetto, non risparmiandola da critiche e accuse. “Adesso sta facendo la best friend con Paolo, dopo che sei uscita tu. Gli ha chiesto di dormire con lui”, afferma Clizia senza peli sulla lingua. L’ex gieffina poi ironizza: “Come la vedi? Tipo una pianta grassa praticamente”. A questo Fernanda dà una risposta per cui il marito le consiglia di smetterla: “Adesso è grassa. Mio marito mi sta dicendo di smetterla”. Di fronte a questa risposta, Clizia ci tiene a fare una precisazione: “Intendevo pianta grassa tra quelle che ci sono lì, qui parte un casino”.

Clizia Incorvaia non sarà presente durante la finale del GF Vip come gli altri ex gieffini

Sembra proprio che Clizia e Fernanda non abbiano voluto risparmiare nessuno in questa diretta su Instagram. Entrambe sperano che a vincere questa edizione del GF Vip possa essere Paolo, tanto che incoraggiano spesso i telespettatori a votarlo. Ora non ci resta che attendere per scoprire chi saranno i sei finalisti e, soprattutto, chi vincerà il reality. Sembra proprio che la Incorvaia non sarà presente mercoledì, nel corso della finale, come sarà permesso agli altri ex concorrenti. Lei stessa anticipa: “Probabilmente non ci sarò perché sono stata squalificata in collegamento. In realtà si potrebbe anche fare, sarei in collegamento non lì in studio”. Pare che Clizia sia rimasta male per questa scelta, ma spera comunque di poter inviare un video messaggio a sorpresa a Paolo.