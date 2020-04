GF Vip anticipazioni finale: presenti anche gli ex gieffini, ecco come

GF Vip finale anticipazioni: gli ex concorrenti di questa edizione saranno presenti durante l’ultima puntata, ecco come

Come prenderanno parte alla finale del Grande Fratello Vip gli ex concorrenti? Questa è una domanda che sorge spontanea in questi giorni, poiché a causa della diffusione del Coronavirus non potranno essere tutti presenti in studio. Nel corso delle passate edizioni veniva addirittura realizzato un balletto, a cui prendevano parte i gieffini eliminati e il conduttore. Quest’anno non sarà possibile vedere in studio tutti i concorrenti che, durante questa edizione, hanno lasciato la Casa. Ma i telespettatori potranno comunque vederli sul piccolo schermo nel corso nella finale, che andrà in onda il prossimo mercoledì 8 aprile. A rivelare il modo in cui ognuno di loro prenderà parte all’ultima puntata è stata Teresanna Pugliese, durante la sua prima diretta su Instagram dopo il GF. L’ex gieffina ha anticipato che sarà presente prossima settimana, ma in modo speciale, come anche tutti gli altri ex concorrenti di questa edizione.

Anticipazioni ultima puntata Grande Fratello Vip: la finale vedrà gli ex gieffini in collegamento da casa

Un’edizione particolare quella condotta da Alfonso Signorini. A causa della diffusione del Coronavirus, molti programmi televisivi sono stati colpiti. Come Amici di Maria De Filippi, il GF Vip non ha il pubblico presente in studio. Inizialmente abbiamo visto Michele Cucuzza e Rita Rusic presenti in puntata fare i loro commenti da ex concorrenti, mantenendo le dovute distanze. In queste settimane, però, neppure loro hanno preso parte alle varie serate. La finale sappiamo bene rappresenta una puntata molto importante, non solo per i gieffini, ma anche per tutto il programma. Pertanto, si è pensato a un modo per rendere partecipi tutti gli altri ex concorrenti. Come ha spiegato Teresanna nella sua diretta, ognuno di loro si collegherà al programma da casa.

Finale GF Vip, gli ex concorrenti presenti: a causa del Coronavirus ci saranno dei collegamenti

“Per la finale faremo un collegamento ognuno di noi da casa“, risponde così Teresanna a chi le chiede se sarà presente in studio nel corso dell’ultima puntata. Non potranno riunirsi tutti, ma da casa riusciranno a rendere questa serata speciale. Intanto, ricordiamo che devono ancora essere eletti altri due finalisti. Quest’anno in tutto saranno sei i concorrenti che potranno accedere alla finale. Sossio, Aristide, Paola e Paolo sono i primi quattro finalisti. A loro si aggiungeranno due tra Antonella, Patrick e Denver, attualmente al televoto.