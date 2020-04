GF Vip 4 verso la finale, lacrime e paure in Casa. Aristide: “Mi devasta”

GF Vip 4 verso la finale: i gieffini malinconici pensano al futuro dopo il reality e Aristide appare abbastanza provato

Il Grande Fratello Vip 4 sta giungendo al termine e questo mercoledì 8 aprile andrà in onda la finale. A causa della diffusione del Coronavirus, è stato deciso di chiudere questa edizione in anticipo. I finalisti non saranno più 5, come gli anni passati, ma 6. Attualmente, il pubblico deve scegliere chi far arrivare in finale tra Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver. Due di loro raggiungeranno Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Tra i sei finalisti verrà scelto, il prossimo mercoledì, il vincitore di questa quarta edizione. Dopo di che, ognuno di loro avrà la possibilità di tornare a casa. I concorrenti parlano del momento in cui si ritroveranno a lasciare la Casa e non possono non provare una certa malinconia. In particolare, molti pensano a come sarà devastante trovare il mondo completamente cambiato a causa del Coronavirus. Nei vari confessionali e in giardino, come si vede nel daytime di oggi, ogni gieffino dice la sua al riguardo e Aristide appare abbastanza provato.

Grande Fratello Vip finale, concorrenti preoccupati: commozione nella per Paolo e Aristide

“Non vedere più questi ragazzi… Li vedo come parte della mia esistenza”, dichiara in confessione Aristide. Il gieffino sembra non voler staccarsi dai suoi compagni di avventura e in giardino continua: “Ragazzi sentiamoci subito al telefono. Mi devasta, mi prende a male. Mi prende un magone, noi abbiamo sviluppato un legame importante”. In confessionale, Malnati appare abbastanza provato dalla cosa, tanto che è impossibile non notare gli occhi lucidi. Anche Paolo è molto malinconico, sia perché questa esperienza sta finendo e sia per la situazione che si ritroveranno di fronte dopo la finale: “Un viaggio pazzesco, incredibile, difficile, straordinario. Vuol dire che abbiamo veramente vissuto nonostante la bolla in cui ci troviamo”. In giardino Ciavarro si commuove all’idea di non poter abbracciare le persone a lui care una volta uscito dalla Casa.

GF Vip, Antonella e Patrick preoccupati per quanto sta accadendo fuori dalla Casa

Tanta emozione e malinconia all’interno della Casa per i vari gieffini che si avvicinano alla finale. Anche Patrick dice la sua e appare abbastanza turbato: “Sembrava così lontano questo giorno. Fuori deve esserci un altro mondo. C’è molta preoccupazione per quando riprenderemo coscienza con la realtà”. Ad aprire il discorso riguardante la fine di questo GF Vip è Paola, la quale parla con molta tristezza: “Il viaggio è stato duro e impegnativo. Ora non so come aspettarmi fuori”. Antonella Elia è molto preoccupata per la situazione che sta affrontando il mondo a causa del Coronavirus: “Fa paura uscire ed entrare in questa tragedia, con tutto quello che si sta vivendo”. Proprio oggi la showgirl ha avuto un piccolo incidente nella Casa!