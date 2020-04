Antonella Elia cade al Gf Vip e batte la testa, interviene medico: come sta

Gf Vip, Antonella Elia cade insieme a Sossio dopo un gavettone: cosa è successo nella Casa

Antonella Elia è caduta stamattina al Grande Fratello Vip, una scivolata di quelle che rimangono nella storia dei reality show. Non è stata di sicuro la prima, nelle edizioni precedenti del Grande Fratello ne abbiamo viste a bizzeffe di scivolate anche e soprattutto dopo i gavettoni. Lo stesso Patrick ha detto di aver battuto mille volte la testa nella Casa in passato, ma di non essersi mai fatto nulla di grave. Per fortuna anche Antonella non si è fatta molto male, ma lo spavento è stato forte. Ma come è successo? Per gioco: Sossio e Antonella hanno iniziato da giorni una guerra di gavettoni e stamattina non hanno fatto abbastanza attenzione. Ha colpito prima Antonella, con della farina e del formaggio addosso a Sossio, sdraiato in giardino al sole.

Antonella Elia, la caduta al Gf Vip con Sossio: scivola e batte la testa

Sossio si è vendicato prendendo il secchio dell’acqua della sauna. Ha rovesciato prima il secchio con l’acqua che già c’era, poi non avendo bagnato abbastanza Antonella è corso a riempirlo in piscina. Appena la Elia si è accorta di tutto, è corsa dentro casa pensando, forse, di mettersi al sicuro. Ma così non è stato: Sossio l’ha rincorsa e all’altezza della cucina le ha versato tutta l’acqua addosso. L’acqua ovviamente è finita anche a terra e Sossio e Antonella sono scivolati, insieme, non frenando la corsa dopo il gavettone. Sossio si è alzato quasi subito, mentre Antonella è rimasta a terra dolorante. Ha sbattuto la testa, un colpo abbastanza forte all’indietro, quasi un colpo a rimbalzo come vedrete nel video della caduta al Gf Vip.

Come sta Antonella Elia dopo la caduta al Gf Vip: “Devo dare notizie”

La regia ha subito cambiato inquadratura, passando dalla cucina alle camere da letto. Non abbiamo visto quindi cosa è successo dopo la caduta di Antonella e Sossio, ma sappiamo che è stata accompagnata in magazzino dove è stata visitata da un medico. Per fortuna non ha dovuto lasciare la Casa per fare esami di accertamento, ma è rientrata dopo un po’ in Casa. Come sta Antonella Elia? Tornando in giardino ha detto agli altri: “Sì, tutto ok. Devo dargli notizie nelle prossime ore”. Quindi verrà comunque tenuta sotto controllo. Sossio l’ha abbracciata e lei lo ha rassicurato del fatto che non sia stata colpa sua.