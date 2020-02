Paolo Ciavarro in lacrime per Clizia: appello al pubblico e reazione della Casa

Gf Vip, Paolo Ciavarro perde Clizia Incorvaia nella Casa dopo la squalifica di ieri sera

Paolo Ciavarro è rimasto senza Clizia Incorvaia nella Casa del Gf Vip 4. Ieri sera abbiamo assistito alla squalifica della concorrente dopo le frasi ingiustificabili contro Andrea Denver, ma c’è da dire che la squalifica è arrivata come un fulmine a ciel sereno per la coppia. Vuoi per evitare di godersi gli ultimi giorni insieme, vuoi perché davvero non si sono resi conto della gravità della cosa, ma fino a ieri pomeriggio Clizia e Paolo erano tranquilli che lei potesse semplicemente spiegarsi e che a commettere errori più gravi fosse stato Denver. Scoprendo che così non era affatto, Clizia si è abbandonata alle lacrime mentre Signorini le spiegava perché ha sbagliato. Il pubblico non ha creduto in tutto e per tutto al suo pentimento, ma Paolo ha comunque fatto un appello a tutti dal confessionale.

Paolo Ciavarro in lacrime per Clizia: l’appello al pubblico del Gf Vip

Ciavarro junior era quasi inconsolabile a fine puntata. In confessionale aveva gli occhi pieni di lacrime: “Mi dispiace che abbia sbagliato. Spero che la gente capisca la persona che è, insomma ha parlato bene e si è scusata. Ha capito di aver sbagliato, ma lo aveva capito subito. Voleva lasciare un buon profumo, come dice lei”. Che abbia capito subito di aver sbagliato non è parere di tutti, anche perché si aspettava anche un remix da Striscia. A proposito del sentimento che è nato fra i due, Paolo è sicuro di ritrovarla fuori dal Gf Vip: “Mi è scoppiata dentro e sarà dura senza di lei, anche se sto tranquillo perché appena esco corro da lei e sarà bellissimo. E andremo a Fregene, e tante altre cose insieme”. Intanto nella Casa un po’ tutti hanno detto la loro su quanto accaduto.

Clizia squalificata al Gf Vip, la reazione dei concorrenti

In parecchi avevano già chiaro che qualcosa sarebbe successo, reputando abbastanza grave aver parlato di un pentito e soprattutto in quel modo contro Denver. Tra questi Adriana, Patrick e Montovoli più di tutti. In confessionale ieri sera sono arrivate altre reazioni. Nel daytime di oggi abbiamo sentito il parere di Antonella Elia: “La frase purtroppo era assolutamente contro ogni etica, contro ogni regola e ogni morale”. Anche Licia Nunez, molto vicina a Clizia, non ha trovato giustificazioni: “Sono parole indifendibili, lo sappiamo tutti. È stato un momento di follia”. La squalifica, insomma, sembra essere stata più che giusta per tutti.