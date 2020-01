Paolo Ciavarro concorrente Gf Vip 2020: la stessa scelta della madre

Concorrenti Grande Fratello Vip 4: Paolo Ciavarro diventa uno degli inquilini… è ufficiale!

Il cast del Gf Vip 2020 si arricchisce di altri nomi. Dopo le prime indiscrezioni sulla sua possibile partecipazione, adesso abbiamo la conferma che Paolo Ciavarro è un concorrente del noto reality di Canale 5. Un ragazzo che abbiamo imparato a conoscere attraverso diverse trasmissioni: lui è stato uno dei conduttori del day time di Amici di Maria De Filippi, ma ha lavorato anche per Forum e abbiamo scoperto quanto sia legato al padre Massimo Ciavarro durante l’esperienza condivisa a Pechino Express nel 2013, dove sono riusciti a resistere per ben otto puntate. Questa volta Paolo gareggerà da solo in una Casa che sa come mettere a dura prova tutti i suoi concorrenti.

Paolo Ciavarro al Grande Fratello come sua madre

Abbiamo appena scoperto che al Grande Fratello ci sarà una famosa Miss Italia e ora che Paolo Ciavarro è entrato ufficialmente nel cast. Lui è figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, che è riuscito a crearsi un suo percorso all’interno della Tv: il Gf Vip gli permetterà senza dubbio di aumentare la sua popolarità. Ma, in passato, lo abbiamo già visto in alcune puntate del reality show perché ha fatto il tifo per sua madre, ex concorrente che è riuscita a ritagliarsi un suo spazio nella Casa più spiata d’Italia. Paolo riuscirà a fare meglio della Giorgi arrivando alla finale?

Ultime notizie sul Gf Vip 2020

Nelle ultime ore sono emersi tanti altri nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 e qualcuno avrebbe persino rifiutato di parteciparvi. Aida Nizar – conosciuta in Italia per via della sua esperienza al Gf di Barbara d’Urso – avrebbe deciso di non prendere parte al cast perché il compenso che le hanno offerto sarebbe stato troppo basso. Il cast dovrebbe essere completo… ma aspettiamoci altre sorprese durante la diretta dell’8 gennaio 2020!