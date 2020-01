Grande Fratello Vip 2020 cast: tra i concorrenti l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana

A pochi giorni dall’inizio della quarta edizione, spunta nel cast del Grande Fratello Vip un nome che nessuno si aspettava: quello dell’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. A diffondere la notizia è stato l’Adnkronos, che assicura la presenza della modella nel reality show di Alfonso Signorini. Carlotta è stata eletta nel 2018 ed è passata alla storia del concorso come la Miss dei primati: è stata la prima vincitrice sposata (dal 2017 con Emiliano Pierantoni), la prima più “anziana” (quando ha vinto aveva 26 anni) e allo stesso tempo la prima Miss Italia della provincia di Fermo. Prima di vincere il famoso concorso di bellezza, Carlotta ha partecipato a Veline, ad Avanti un altro e a Paperissima Sprint. Ha poi recitato in piccoli ruoli nei film Tree of Life di Terrence Malick e Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni e nella fiction Mediaset L’onore e il rispetto.

Chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020

Al Grande Fratello Vip 2020 parteciperanno: l’attore Andrea Montovoli, la modella Fernanda Lessa, l’attore Fabio Testi, l’attrice Licia Nunez, lo showman Antonio Zequila, l’egittologo Aristide Malnati, la web influencer Clizia Incorvaia, la modella Paola Di Benedetto, la conduttrice Adriana Volpe, il giornalista Michele Cucuzza, la produttrice Rita Rusic, il cantante Pago, la soubrette Antonella Elia. Nella Casa rientreranno anche quattro ex concorrenti della versione Nip del reality show, ovvero: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2020 con Signorini

Il Grande Fratello Vip inizierà mercoledì 8 gennaio. La seconda puntata andrà in onda venerdì 10 mentre la terza lunedì 13. Lo show sarà guidato da Alfonso Signorini con la collaborazione dei nuovi opinionisti Wanda Nara e Pupo.