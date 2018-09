Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018: terzo posto per Chiara, la Miss disabile

Chi ha vinto Miss Italia 2018? Carlotta Maggiorana, Miss Marche

Carlotta Maggiorana ha vinto Miss Italia 2018. La numero 12 ha battuto in finale la numero 29 Fiorenza D’Antonio, che si è consolata con la fascia di Miss Social. Terzo posto, invece, per la concorrente più discussa di questa edizione: Chiara Bordi, la ragazza con la protesi alla gamba. Carlotta è arrivata al concorso di bellezza con la fascia di Miss Marche. Ha 26 anni e già un nutrito curriculum di partecipazioni in tv. Prima di approdare a Miss Italia ha infatti lavorato come valletta ad Avanti un altro e Paperissima ma ha recitato pure un piccolo ruolo ne L’onore e il rispetto, popolare fiction Mediaset con protagonista Gabriel Garko. La Maggiorana è stata inoltre inviata per il Mondiale di Superbike ed ha partecipato al film Un fantastico via vai. La giovane ha confessato di aver partecipato al concorso già qualche anno fa ma di averlo abbandonato per prendere parte al programma tv di Paolo Bonolis.