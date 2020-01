Gf Vip 2020, Aida Nizar ha rifiutato? “Non hanno denaro per pagarmi”

Aida Nizar rifiuta il Grande Fratello Vip? Una confessione a pochi giorni dall’inizio del reality

Aida Nizar potrebbe essere la ciliegina sulla torta del Grande Fratello Vip 2020… peccato che non ci sarà! Ha pubblicato un post su Instagram parecchio polemico, con cui ha fatto ben intendere che non prenderà parte né al Gf né a chicchessia reality show perché il compenso per lei sarebbe sempre fin troppo basso. Una frecciatina al programma condotto da Alfonso Signorini? A pochi giorni dall’inizio della quarta edizione Vip del Grande Fratello, Aida si è lasciata andare a questo sfogo che sicuramente non passerà inosservato.

Gf Vip 4, le parole di Aida Nizar sui reality show e le proposte ricevute

Su Instagram Aida Nizar ha spiegato le ragioni per cui non prenderà parte al Grande Fratello (pubblicando una foto col logo del famoso reality): “Non tornerò mai più a far parte di un reality perché non hanno il denaro necessario per pagarmi. Adorate la vostra vita!”. Sembra quasi che sia stata contattata dalla produzione di qualche reality – ma non ha specificato quale – e che le abbiano proposto un compenso troppo basso. La Nizar ha poi aggiunto: “La mia perla di saggezza oggi: ‘Accontentarsi non è vivere'”.

Compenso troppo basso per Aida Nizar: non la vedremo davvero in nessun reality?

Dopo aver scoperto che Aristide Malnati è un nuovo concorrente del Gf Vip 2020, è emersa questa confessione di Aida Nizar che sta facendo molto chiacchierare: è stata lei stessa ad aver rifiutato di entrare a far parte del cast del noto reality di Canale 5? Sicuramente aggiungerà qualcosa in più: non ha mai peli sulla lingua e potrebbe raccontare come sono andate realmente le cose. Bisogna ammettere che Aida avrebbe sicuramente permesso di scatenare grandi polemiche e litigi che avrebbero fatto il giro d’Italia, considerando anche i caratteri di alcuni concorrenti della Casa più spiata d’Italia! Magari cambierà idea nel corso della nuova edizione del Grande Fratello Vip?