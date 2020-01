Grande Fratello Vip, Aristide Malnati concorrente 2020: perché è famoso?

Concorrente Grande Fratello Vip 2020: Aristide Malnati entra in un reality show dopo L’Isola dei Famosi

Si aggiunge un altro nome agli 8 rivelati recentemente del cast del Grande Fratello Vip 2020; un cast che, alla carta, promette bene. Ora è stata rivelata l’identità del nuovo inquilino, Aristide Malnati, già noto al grande pubblico per la sua partecipazione all’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi: nel reality show non riuscì però a portare a compimento il proprio percorso perché fu costretto ad abbandonare per via di alcuni problemi di salute. Che sicuramente non avrà al Gf Vip, considerato che non c’è scarsità di cibo né temperature tropicali!

Perché Aristide Malnati è famoso? Ecco cosa sappiamo dell’amico di scuola di Alfonso Signorini

Aristide Malnati è un nuovo concorrente del Grande Fratello. Questa decisione è dipesa completamente da Alfonso Signorini, visto che ha con lui un rapporto speciale: sono amici di lunga data, si sono conosciuti precisamente alle scuole superiori e non si sono mai persi di vista. Il conduttore del Grande Fratello lo ha voluto anche per il suo programma su Radio MonteCarlo, dove lo ha battezzato col nome di Mummy. E non senza una ragione: Aristide è un importante egittologo e giornalista, che ha preso parte a vari scavi in Egitto che hanno portato a ritrovamenti di grande valore.

Lavoro e carriera di Aristide Malnati

Oltre a essere un famoso egittologo, Aristide ha cominciato una produttiva esperienza da giornalista nel 1996, lavorando presso giornali nazionali come Libero, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Ha anche svolto il ruolo di opinionista a Detto Fatto e Pomeriggio 5. Un curriculum, il suo, che gli permette di entrare ufficialmente nel cast del Grande Fratello Vip; un concorrente sul quale Signorini scommette molto. Ancora in forse, invece, il nome di Ivan Gonzalez: ci sarà davvero l’ex tronista di Uomini e Donne?