Grande Fratello Vip, retroscena su Ivan Gonzalez: cosa si dice in Spagna

Grande Fratello Vip 4, il retroscena sulla partecipazione dell’ex tronista Ivan Gonzalez: lo spagnolo ci sarà, il gossip

Ivan Gonzalez, spunta il retroscena che porta a credere che, con ogni probabilità, sbarcherà al Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini. Lo spiffero arriva dalla Spagna, terra di origine dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ma che cosa è successo? La news è trapelata per sbaglio e per una gaffe di Suso, personaggio noto in Spagna per aver partecipato a diversi reality iberici (tra cui Uomini e Donne, anch’egli come tronista). L’uomo, ospite del programma Viva la Vida, ha parlato del GF Vip 4 italiano in partenza l’8 gennaio 2020 e si è lasciato sfuggire delle informazioni che portano dritte a Ivan, che conosce molto bene.

Suso, le dichiarazioni che conducono a Ivan Gonzalez

Suso, alla conduttrice iberica di Viva la Vida, ha dichiarato che Tony Spina, modello italiano celebre in Spagna, sarebbe stato contattato dalla produzione del GF Vip italiano. La presentatrice, perplessa, ha risposto che difficilmente Spina potrebbe essere stato scelto da Signorini in quanto non famoso nel BelPaese. A questo punto Suso ha svelato che tale Tony non sarebbe stato poi opzionato dal reality italiano. A dirglielo sarebbe stata una fonte certa. E questa stessa fonte ha poi aggiunto di conoscere i fatti per un semplice motivo: lui stesso parteciperà al Grande Fratello Vip italiano. Quindi? Chi è la fonte che ha smentito la partecipazione di Tony, confermando la sua? Un solo nome viene in mente, Ivan Gonzalez.

GF Vip 4: i sette nomi ufficiali

D’altra parte il nome di Ivan Gonzalez accostato al cast del GF Vip 4 non è nuovo. Da settimane i rumors dicono che sarebbe uno dei papabili a varcare la celebre porta rossa di Cinecittà. Vedremo se lo spiffero proveniente dalla Spagna si confermerà veritiero. Nel frattempo, i sette nomi ufficiali della prossima edizione dello show di Canale 5 sono: Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia e Antonio Zequila.