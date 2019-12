Cast Grande Fratello Vip, arriva il sesto nome ufficiale: ecco chi è

Cast Grande Fratello Vip, svelato il sesto concorrente ufficiale: ecco chi è l’attore che entrerà nella Casa più spiata d’Italia

Il Grande Fratello Vip 4 scalda i motori per la partenza di mercoledì 8 gennaio 2020. Nel frattempo si delinea più dettagliatamente il cast dello show. Nelle scorse ore è arrivato il sesto concorrente ufficiale che varcherà la celebre porta rossa di Cinecittà. Si tratta di Antonio Zequila, attore già avvezzo ai reality. Lo si ricorda infatti all’Isola dei Famosi 3, a cui seguì una pesantissima lite con Adriano Pappalardo (Domenica In, 2006). Ora Antonio è pronto a rimettersi in gioco. L’annuncio ufficiale del suo coinvolgimento al GF Vip 2020 è stato dato da Wanda Nara e Pupo (opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini alla conduzione). La showgirl argentina e il cantante lo hanno dichiarato nel corso dell’intervista doppia realizzata da Le Iene nella puntata andata in onda domenica 23 dicembre 2019.

GF Vip 4: gli altri 5 concorrenti già annunciati

Zequila va ad aggiungersi a Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. I primi due sono stati annunciati dalla produzione del reality via social, mentre gli ultimi tre sono stati svelati dal direttore di Chi durante la sua ospitata all’ultima puntata del 2019 di #cr4 La repubblica delle donne. Dunque, al momento, è questa la cinquina che sicuramente entrerà nello show di Canale 5. Seppur ancora non confermati, paiono sicuramente arruolati anche Paola Di Benedetto e il modello italiano Andrea Denver, che vive in pianta stabile negli Usa. C’è poi il capitolo personaggi provenienti dal mondo di Uomini e Donne. In pole position ci sarebbero Andrea Dal Corso e Ivan Gonzalez. Dovrebbe invece essere tramontata l’ipotesi di vedere nella trasmissione Lorenzo Riccardi.

Loredana Lecciso: smentite e retroscena

C’è poi il caso Loredana Lecciso che continua a tenere banco. L’ex di Albano sembrava essere un ‘acquisto’ certo fino a pochi giorni fa. Poi è intervenuta lei stessa sulla questione, dichiarando di avere declinato l’invito a partecipare, almeno per quest’anno. I ben informati, però, dicono che le trattative per portarla nella Casa siano ancora in corso. Chissà…