Paola Turci, sulla lotta di Emma Marrone: “Avrà sempre qualcuno contro”

Paola Turci a Da noi a Ruota Libera parla di Emma Marrone e spiega perché viene sempre attaccata

Dopo il successo della puntata di debutto, Francesca Fialdini torna con la seconda puntata di Da noi…. A Ruota Libera. Nel nuovo show di Raiuno, che racconta le storie speciali di “persone comuni” e celebrities italiane, è arrivata come ospite di puntata Paola Turci. La cantautrice romana si è raccontata a cuore aperto e senza filtri alla conduttrice toscana, parlando della sua storia personale, della sua famiglia, ma anche della sua idea di femminilità e femminismo. L’interprete di Fatti bella per te non ha parlato a lungo dell’amica e collega Emma Marrone, recentemente colpita purtroppo da nuovi importanti problemi di salute. La Turci ha sperso per lei parole di grande affetto e di enorme stima, definendo Emma come una persone “fortissima”. Proprio per questo è spesso attaccata dai cosiddetti haters e da chi vorrebbe che non esprimesse le sue opinioni.

Emma Marrone e la sua battaglia, le parole di stima di Paola Turci: “Più sei forte e più vieni attaccato”

Emma Marrone ha dovuto affrontare ancora una volta un importante problema di salute. Proprio nelle ultime ore la cantante si è sottoposta ad una delicata operazione e fortunatamente è andato tutto per il meglio. Emma, come affermato anche da Francesca Faldini che domenica scorsa ha battuto Barbara d’Urso, combatte una doppia battaglia. Infatti anche in questo periodo ha ricevuto dei bruttissimi attacchi sui social. Questo perché, proprio come Paola Turci, esprime sempre e comunque le sue opinioni, senza remore. La cantante, ospite nello studio di Da noi a ruota libera, spiega secondo lei perché accade questo. Così afferma: “Più si esprime quello che si pensa e in più in questo mondo fantasmagorico, che sono i social, vieni attaccato”.

Paola Turci: “Emma Marrone avrà sempre qualcuno contro”

La chiacchierata con Francesca Fialdini si concentra parecchio sul rapporto di Paola Turci con Emma Marrone. Così la cantante parlando dell’amica esprime tutta la sua stima. Per lei Emma è una persona speciale, che nonostante sia più giovane di lei è stata in grado di lasciarle degli importanti insegnamenti. “Emma è una ragazza non forte… fortissima, che sembra aver vissuto già più vite! Perché lei insegna la determinazione, la volontà di andare avanti nonostante tutto”. Proprio per questo è consapevole che avrà sempre qualcuno contro: “Perché esprime una vitalità incredibile, la sincerità e questo dà fastidio a molte persone. Per questo… questo cuore così grande, questa persona così bella e dolce viene presa di mira”. E poi chiude: “Viene presa di mira da chi non ha nulla rispetto a lei”.