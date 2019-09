Francesca Fialdini con Da Noi a Ruota Libera batte Barbara d’Urso e la sua Domenica Live: grande gioia per la conduttrice

Ottimo debutto per Francesca Fialdini con la prima di Da Noi… A Ruota Libera. Il nuovo show della domenica pomeriggio di Raiuno, in onda subito dopo la Domenica In di Mara Venier, ha battuto a sorpresa l’ormai storica Domenica Live di Barbara d’Urso. Infatti l’inedito talk show del primo canale è stato seguita da 2.144.000 spettatori totalizzando il 13.4% di share, mentre il programma della d’Urso, in onda anch’esso per la prima volta in questa stagione, è state seguito da 1.925.000 spettatori ottenendo il 12.2% di share. Una gran bella soddisfazione per la giovane conduttrice toscana che, al momento, si prende una bella rivincita dopo i risultati non proprio brillanti dell’ultima edizione de La Vita in Diretta condotta con Tiberio Timperi..

Fialdini contro d’Urso, Francesca vince la prima sfida della domenica e ringrazia: “Ci avete seguito in tantissimi”

Non era per nulla facile, ne tanto meno scontato, sconfiggere la sempre seguitissima Barbara d’Urso per Francesca Fialdini. Per l’ex conduttrice de La Vita in Diretta sembrava quasi un’impresa impossibile e invece è stata proprio lei ad aggiudicarsi la prima vera sfida della domenica di questa stagione televisiva. “Grazie per essere andati a ruota libera con noi! Ieri ci avete seguito in tantissimi e noi, che siamo una redazione giovane, siamo felicissimi del vostro affetto. Speriamo di mantenerlo”. Con queste parole, colme di entusiasmo e soddisfazione, Franceschina ha voluto ringraziare su Instagram i telespettatori. E poi ha anche aggiunto felice: “Intanto brindiamo alla libertà dei nostri ospiti, che ci hanno permesso di raggiungervi nelle vostre case. Vi abbraccio con tutta la gioia che ho”.

“Sono molto innamorata”: la confessione di Francesca Fialdini a Domenica In

Prima di debuttare con la prima puntata di Con Noi… a Ruota Libera (in onda ogni domenica su Rai1 dalle 17.35) che racconta storie avvincenti di persone comuni e personaggi vari, la Fialdini è stata ospite di Mara Venier proprio per lanciare il suo nuovo show. Chiacchieratissima per alcune dichiarazioni sul suo “fidanzato segreto”, Francesca ha confermato ufficialmente di essere fidanzata e molto innamorata.