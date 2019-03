Francesca Fialdini innamorata: nuove dichiarazioni sul fidanzato segreto

Francesca Fialdini si è fidanzata: la conduttrice de La vita in diretta parla del suo amore segreto

Francesca Fialdini è sempre stata molto discreta e riservata sulla sua vita privata. La conduttrice de La vita in diretta non è mai stata molto propensa al gossip e, per questo motivo, finora non si è mai sbilanciata molto riguardo la sua attuale situazione sentimentale. Oggi, però, al settimanale Gente ha confessato di essere innamorata e di avere grandi progetti per il futuro. Chi è l’uomo fortunato? Rimane un mistero, perché su di lui Francesca Fialdini si è limitata a dire solo: “La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non lo sapeva. Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”.

Francesca Fialdini pronta alla convivenza con il nuovo fidanzato: “Sta diventando una necessità”

Le cose con il fidanzato stanno andando talmente bene che Francesca Fialdini ha dichiarato oggi di essere già pronta ad andare a vivere con lui. “La convivenza sta diventando una necessità, anche se a cucinare sono una frana”, ha dichiarato. “Tutte le mie relazioni, anche nelle amicizie, sono state serie. Non amo restare in superficie. Di natura sarei molto gelosa ma con una storia a distanza ho imparato ad allenare la fiducia”, ha poi aggiunto. Se le piacerebbe diventare madre? “Sì”, ha risposto convinta. “Mi piacerebbe avere un figlio maschio. Ritengo la famiglia un miracolo e spero che presto ci siano le condizioni per averne una”.

Francesca Fialdini lascia La vita in diretta? Le ultime indiscrezioni sulla trasmissione

In questi giorni si è parlato molto dei probabili e possibili sostituti di Francesca Fialdini e Tibero Timperi a La vita in diretta. Oggi, durante la sua intervista, la Fialdini non ha confermato o smentito le ultime indiscrezioni sul suo conto e sul suo futuro nella trasmissione. La conduttrice si è limitata a parlare bene del programma che, come ha spiegato poi, l’ha molto fatta crescere sia a livello professionale che personale.