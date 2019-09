Francesca Fialdini, il fidanzato c’è: la confessione in diretta tv

Francesca Fialdini conferma fidanzamento

Dopo un lungo periodo senza amore, il cuore di Francesca Fialdini è tornato a battere. La conduttrice di Da noi…A ruota libera si è finalmente innamorata. A darne l’annuncio è stata lei stessa durante un’intervista a Vieni da me con Caterina Balivo. Francesca è però rimasta sul vago ed ha rivelato di non avere nessuna intenzione di nominare il nome del suo fidanzato. Su di lui, infatti, non sappiamo nulla, la sua è una identità misteriosa anche perché, molto sicuramente, non si tratta di una persona famosa. Oggi, però, a Domenica In, Mara Venier ha voluto tornare sull’argomento. La Fialdini è apparsa un pochino restia nel dover parlare della sua situazione sentimentale poi, però, si è lasciata andare. Del resto, a zia Mara non si può di certo dir di di no.

Francesca Fialdini davanti a Mara Venier ammette di essere innamorata

Mara Venier, con la sua solita verve, l’ha stuzzicata sulla sua situazione sentimentale. Francesca inizialmente è stata un po’ sulla difensiva. “Hai fatto anche un’intervista, tesoro”, le ha ironicamente ricordato la padrona di casa di Domenica In. A quel punto, così, la Fialdini ha ammesso: “Sono molto innamorata, è vero”. Dunque, il cuore della bella bionda batte forte per il suo fidanzato ma perché non vuole rivelare il suo nome. Beh a darne una spiegazione è stata lei stessa durante un’intervista a Vero Tv: “Non è che non lo voglia fare, ma gli amori vanno anche un po’ custoditi, sennò poi diventa subito una cosa degli altri e sembra che non ti appartengano più”.

Francesca Fialdini ‘Da noi…a ruota libera’ parte con la ministra Teresa Bellanova

Oggi è andata in onda la prima punta di Da noi…a ruota libera. Francesca Fialdini ha avuto come prima ospite la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova che ha rilasciato un’intervista dir poco meravigliosa. La Ministra si è raccontata ha ripercorso la sua storia ed ha rivelato quali sono state le emozioni che l’hanno abbracciata durante il giorno del giuramento.