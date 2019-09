Da Noi…A Ruota Libera, la ministra Teresa Bellanova: “Ho avuto paura”

Da noi…a ruota libera, ospite la Ministra Teresa Bellanova

È partito oggi, Domenica 22 Settembre 2019 alle 17:35, Da noi…A ruota libera il nuovo programma domenicale di Rai Uno condotto da Francesca Fialdini. La conduttrice, reduce dall’esperienza a La Vita in Diretta, si è inoltrata così in una avventura tutta nuova. La trasmissione che va in onda tra Domenica In e Reazione a Catena porta nelle case degli italiani le storie di gente comune o volti conosciuti che, con molto coraggio, hanno seguito quella che è la loro natura senza rinunciare ai propri sogni. Nello studio la Fialdini è quindi pronta ad accogliere chiunque. Come è stato preannunciato Da noi…A ruota libera strizzerà l’occhio all’universo femminile. Non a caso, oggi la sua prima ospite è stata la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova che, purtroppo, durante le ultime settimane è finita al centro delle polemiche per il look che ha utilizzato nel giorno del giuramento al Quirinale. Critiche inutili e sterili alle quali, però, la Ministra ha saputo rispondere con un pizzico d’ironia conquistando davvero tutti. E oggi, seduta dinnanzi a Francesca Fialdini la Bellanova ha ripercorso quella che è la sua storia. La Ministra, infatti, ha raccontato quella che è stata la sua vita. Lei che è partita da zero ed è arrivata in alto. Teresa Bellanova, infatti, prima di entrare nel governo è stata prima sindacalista ma prima ancora bracciante. Lei si che sa davvero cosa significa la parola ‘lavorare’.

Da noi…a ruota libera, Teresa Bellanova: “L’Italia? Non è un paese per donne”

All’inizio dell’intervista, Teresa Bellanova ha messo i puntini sulle ‘i’: “Sono una donna quindi chiamatemi la MinistrA” e questa affermazione è piaciuta a tutti, che hanno dimostrato il loro consenso tramite gli applausi. Francesca Fialdini ha poi voluto parlare con lei di quello che è accaduto il giorno dopo il giuramento. La Ministra infatti è stata pesantemente criticata per il suo look, la Bellanova ha risposto con ironia ed ha promesso che indosserà nuovamente il famoso vestito azzurro. Il discorso poi si è fatto più serioso e si è spostato sulla condizione attuale delle donne italiane. “L’Italia? Non è un paese per donne”, ha detto la Ministra sottolineando quanto il genere femminile venga fin troppo criticato per qualsiasi cosa. “Le donne belle vanno rispettate al pari delle donne che belle non sono”, ha affermato con convinzione.

Da noi…a ruota libera, Teresa Bellanova fa emozionare tutti: “Ho avuto paura, piangevo di nascosto”

Una vita non facile quella della Ministra che, da giovane, faceva la bracciante agricola. Teresa Bellanova il giorno del giuramento si è commossa, i suoi occhi lucidi non sono sfuggiti proprio a nessuno e lei ha confessato: “Ho pensato a dove sono arrivata ora ma mi sono commossa perché ho pensato alle mie amiche che sono morte per lavorare”. Tante di loro infatti, che lavoravano con lei nei campi, sono morte a causa di alcuni incidenti stradali. Durante l’intervista, poi, la Ministra ha confessato che, si, nella vita ha avuto purtroppo anche tanta paura: “Ho avuto paura ma ho saputo governarla. Ho cercato di trasmettere serenità in famiglia. Poi, però, mi chiudevo da qualche parte e piangevo. La paura è paura”.