Paola Perego a Non disturbare: la rivelazione su Sabrina Salerno

Paola Perego ospita Sabrina Salerno a Non disturbare e fa una rivelazione

Dopo il successo dello scorso anno torna Non disturbare, il programma di interviste intime e senza filtri ideato e condotto da Paola Perego. La conduttrice, da venerdì 21 giugno in seconda serata su Rai1, ricomincerà ad intervistare a quatto occhi, nell’intimità di stanze d’albergo, nuovi personaggi dello spettacolo italiano e non. Novità di quest’anno è l’ingresso nel format di ospiti al maschile, ma tante saranno comunque le protagoniste femminili di questa seconda stagione. Tra queste presenzia anche la storica e sensuale showgirl, nonché cantante e attrice, Sabrina Salerno. Con l’indimenticabile interprete dell’iconica hit Boys, la Perego ha rivelato di aver trovato un feeling molto bello e che le piacerebbe continuare l’amicizia con lei anche fuori dal programma. La conduttrice ha speso delle belle parole anche su Barbara Palombelli e Guillermo Mariotto, celebre giudice di Ballando con le stelle che sarà uno degli uomini intervistati per la prima volta.

Non Disturbare, Paola Perego su Sabrina Salerno: “Mi è piaciuta da pazzi”

Concluso l’impegno con Super Brain – Le Supermenti, la conduttrice torna su Rai1 in seconda serata con Non Disturbare, talk show che le sta molto a cuore e che le ha fatto scoprire da vicino amici e colleghi dello spettacolo. Intervistata dal RadiocorriereTv, Paola Perego ha svelato che con alcuni ospiti si crea un feeling diverso, più forte, come è successo in questa edizione con Sabrina Salerno. “Per la stagione che sta per andare in onda penso invece a Sabrina Salerno, che non avevo conosciuto bene prima. Mi è piaciuta da pazzi”, rivela la Perego. Dopo aver scoperto la meditazione grazie a Walter Nudo, Sabrina Salerno sembra aver trovato un’amica in Paola: “Penso sarà un’amicizia che porterò avanti a prescindere dal programma”, afferma inoltre la conduttrice.

Paola Perego: le belle parole su Barbara Palombelli e Guillermo Mariotto

Paola Perego aveva scoperto il potenziale delle sue interviste già lo scorso anno, quando è rimasta colpita da Barbara Palombelli che l’ha fatta anche emozionare: “Nella prima stagione mi commossero molto le lacrime di Barbara Palombelli. Se vedi Barbara in televisione non ti aspetti che si possa commuovere davanti alle telecamere” – racconta – “Quando è accaduto mi sono commossa anch’io”. Ma tornando ai prossimi appuntamenti, quale new entry maschile ha catturato maggiormente la timoniera di Non Disturbare? A regalarle delle emozioni è stato Guillermo Mariotto, con cui si è creato “un grandissimo feeling”.