Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto e il rapporto con gli altri giurati: “Andavamo d’accordo poco e niente”

Guillermo Mariotto dal 2005 è uno dei grandi protagonisti di Ballando con le stelle. Giurato fin dall’inizio nel seguitissimo dance show condotto da Milly Carlucci, prima della nuova puntata (in onda questa sera, sabato 4 maggio) ha svelato che in quest’ultima fortunata edizione del programma prova un particolare affetto per i colleghi, cosa che non è stata sempre così. L’irriverente giurato di Ballando sembra vivere un momento particolarmente sereno e pacifico, che l’ha portato ad apprezzare le caratteristiche dei suoi compagni d’avventura. Attraverso un’intervista al sito gay.it si racconta senza filtri, parlando del suo rapporto speciale con la padrona di casa, che lo scelse 14 anni fa, inaspettatamente per lui, nel ruolo di giurato, ma anche di quello con la fede e la spiritualità. Inoltre ha chiarito la sua posizione rispetto agli scontri dello scorso anno con la coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, che per la prima volta hanno portato nella trasmissione del sabato sera di Raiuno la same sex dance.

Guillermo Mariotto sui colleghi: “Oggi provo uno strano affetto per tutti loro”

Nonostante i tanti anni a Ballando con le stelle, il giurato afferma di non essersi mai stufato del suo ruolo, in quanto nel programma può esercitare la sua “naturale propensione alla critica”. In un periodo così lungo è normale che possano esserci delle incomprensioni fra colleghi e Mariotto svela che fino a poco tempo fa non ha avuto un rapporto idilliaco con gli altri componenti della giuria: “Andavamo d’accordo poco e niente”. Oggi le cose sono però cambiate: “Quest’anno c’è una piacevole armonia. Oggi provo uno strano affetto per tutti loro”. Merito di una certa spiritualità nell’aria: “Mai come quest’anno c’è una spiritualità interessante nel nostro studio che, a quanto pare, arriva e funziona. I miei colleghi non credo se ne siano nemmeno accorti, ma il fatto che andiamo molto d’accordo la dice lunga”. Guillermo smentisce la rivalità con Fabio Canino e sugli altri componenti della giuria, dichiara: “Sono arrivato a supportare le idee della Smith, a condividere l’ironia da bar sport di Zazzaroni e ad apprezzare il coraggio di Selvaggia. Un coraggio a dir poco commovente”.

Il rapporto di Mariotto con Milly Carlucci

Il direttore creativo della maison Gattinoni racconta che quando Milly Carlucci lo contattò per partecipare a Ballando con le stelle 2005, pensava volesse proporgli di prendere parte allo show come concorrente: “Quando Milly Carlucci mi cercò per la primissima edizione non avevo capito niente, tanto che mi presentai al colloquio con le stampelle, perché mi sarebbe dispiaciuto dirle di no. Invece, lei, mi cercava per fare il giurato. Lanciai le stampelle e le dissi: ‘Sono pronto'”, racconta con la sua peculiare ironia. Con la conduttrice sembra sentirsi particolarmente in sintonia: “Tra noi c’è molta complicità. Il volume dei pensieri lo decidiamo con uno sguardo. È una professionista e conosce perfettamente l’animo del suo pubblico”.

Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto: il retroscena su Ciacci e Todaro

Ad una domanda di Alessio Poeta, Guillermo torna a parlare anche dell’esperienza a Ballando dello scorso anno, in cui verso la fine l’abbiamo visto molto critico nei confronti della coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Il giurato spiega che fu “costretto” a cambiare atteggiamento nei loro confronti: “È televisione! Ivan Zazzaroni crollò, per i tanti attacchi esterni, e io fui costretto, per amor dello spettacolo, ad accendere gli animi. Niente di scritto, né tantomeno richiesto da qualcuno, ma non se ne poteva più. Canino si alzava in piedi, la Lucarelli saltava il turno perché icona gay e la Smith giudicava solo il ballo”.

Guillermo Mariotto: la spiritualità e l’assistenza alle persone bisognose

Il giudice di Ballando racconta di esser stato dipendente dal sesso quando era più giovane. “Era diventato una vera e propria droga: finito l’effetto, dovevo procacciarmelo di nuovo”. E sulla sua “svolta spirituale” parla così: “C’è sempre stata, ma va e viene. Solo ora ho capito che attraverso il sacrificio raggiungo la serenità. Lo so, è un intreccio strano, ma bisogna saper leggere tra le righe per capirlo. Una volta credevo che il sacrificio fosse una grandissima rottura di palle, mentre oggi non potrei più farne a meno”. Oggi Guillermo Mariotto trova la felicità nell’aiutare gli altri e racconta, con tenerezza, di aver incontrato nella sua attività una fan speciale del dance show: “Sono diventato un Camilliano Laico. Assisto i malati, non dal punto di vista pratico e medico, ma da quello spirituale. All’Ospedale Sant’Andrea di Roma ho incontrato Sofia: una bambina speciale con diversi problemi alla schiena. Lei è una fan di Ballando con le Stelle e quando mi vede è così felice che piange”.