Milly Carlucci: Eleonora Daniele e Roberta Bruzzone la portano in alto dopo il successo dell’ultima puntata di Ballando

Dopo il grande successo della scorsa puntata, che ha visto vincere nella gara degli ascolti ancora una volta Ballando con le stelle contro Amici di Maria De Filippi, a Storie Italiane (in onda lunedì 29 aprile) la conduttrice Eleonora Daniele ha mostrato le polemiche più accese dell’ultimo appuntamento. Fra queste, senza dubbio, quella che ha visto protagonista Suor Cristina nuovamente criticata dal giudice Ivan Zazzaroni che nonostante la bravura continua a trovare la religiosa non conforme allo show di Milly Carlucci. Proprio a Lady Milly, che ha voluto Suor Cristina Scuccia in gara, la Daniele e Roberta Bruzzone, ospite in studio nel talk show mattutino di Raiuno, hanno poi fatto tanti complimenti e dedicato delle belle parole di stima.

“Milly Carlucci è un genio del marketing”: le parole di Roberta Bruzzone

In studio Eleonora Daniele commenta l’ultima puntata di Ballando 2019 insieme a Roberta Bruzzone, nota criminologa e commentatrice a bordo pista nel dance show di Milly Carlucci. Così a Storie Italiane si affronta l’argomento dell’ultimo confronto-scontro tra Suor Cristina ed Ivan Zazzaroni, durante il quale la suora ha affermato che non può “strusciarsi” al suo ballerino per ovvi motivi. Sull’argomento si è espressa chiaramente Roberta Bruzzone che appoggia Suor Cristina, ritenendola un’artista talentuosa e un personaggio capace di catalizzare l’attenzione e di far fare fare grandi ascolti. Secondo lei, dunque, la scelta di Milly di averla in gara è stata a dir poco azzeccatissima, geniale, tanto da dichiarare in diretta: “Milly Carlucci è un genio del marketing”.

Eleonora Daniele: i complimenti a Milly Calucci nella puntata di Storie Italiane

Alle belle parole della Bruzzone, nella puntata odierna di Storie Italiane, si aggiungono quelle di Eleonora Daniele che si è complimentata con la collega del sabato sera per il grande seguito di questa edizione di Ballando con le stelle. Infatti Milly Carlucci, nell’appuntamento di sabato 27 aprile, è stata seguita da ben 3,8 milioni di telespettatori con il 22.56% di share. Un grande risultato che le fa battere la concorrenza di Canale 5, rappresentata dal talent Amici condotto da Maria De Filippi, ancora una volta.