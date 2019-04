Ballando con le Stelle: primo contatto fisico tra Suor Cristina e Stefano Oradei

Suor Cristina Scuccia è tornata a Ballando con le Stelle dopo l’assenza dell’ultima puntata dovuta alle festività pasquali. Per la prima volta la religiosa ha avuto un contatto nella performance con il maestro Stefano Oradei. I due, che hanno fatto una rivisitazione de Il mago di Oz, si sono tenuti la mano in diversi momenti dell’esibizione. Una cosa mai successa prima: la vincitrice di The Voice aveva infatti chiesto di non poter toccare in alcun modo il suo insegnante di danza tanto che anziché in coppia si esibisce sabato dopo sabato con un team. Interpellata sulla questione Suor Cristina ci ha tenuto a precisare che non c’è nulla di male nell’abbracciare un’altra persona.

La spiegazione di Suor Cristina sul contatto con Oradei

“Siamo tutti fratelli e sorelle, io ogni giorno abbraccio tante persone. Non è tanto cosa si fa ma come si fa. Il senso del pudore è soggettivo. Io ho una grande responsabilità: rappresento la Chiesa e non posso strusciarmi addosso a Stefano“, ha ribadito Suor Cristina Scuccia a Ballando con le Stelle. La cantante ha poi zittito Ivan Zazzaroni, che la scorsa settimana l’ha criticata fortemente per via dell’esibizione registrata. A detta del giornalista sportivo la scelta della suora aveva in qualche modo penalizzato gli altri concorrenti del programma.

Suor Cristina Scuccia zittisce il giurato Zazzaroni

“Ti rispondo con una frase di Pablo Neruda: lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine. Quest’anno c’è la novità, dovete accettarla. E non devi prendertela con me ma con la produzione che ha inserito questa novità. Io non avrei mai accettato di ballare in coppia”, ha sottolineato la concorrente di Milly Carlucci che, in un secondo momento, si è scambiata un abbraccio proprio con Zazzaroni.