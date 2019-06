Non disturbare con Paola Perego: anticipazioni e ospiti

Paola Perego torna con Non Disturbare e nella seconda edizione apre ad ospiti maschili

Paola Perego torna sul piccolo schermo con Non disturbare, il programma di interviste intime a vip nostrani. La seconda edizione del talk show, da lei ideato e condotto, andrà in onda in seconda serata su Rai1 (dalle 23.10 circa) con sei appuntamenti a partire da venerdì 21 giugno. Nato come programma tutto al femminile, quest’anno Non disturbare (prodotto da Stand By me) si rinnova e Paola Perego apre la porta anche ad ospiti maschili, a patto che abbiano una sensibilità particolare verso l’universo femminile. La conduttrice, come nella scorsa stagione, aspetta i suoi ospiti in una stanza d’albergo, tra luci soffuse e intimità, sequestrando i loro telefonini in modo da leggere e prendere chiamate qual’ora arrivassero durante le registrazioni.

Non disturbare: anticipazioni e ospiti del programma condotto da Paola Perego

Nelle sei nuove puntate, Paola Perego intervisterà dodici personaggi dello spettacolo, ma non solo. Fra gli ospiti di questa edizione troviamo nomi che negli ultimi tempi hanno catalizzato l’attenzione dei media, come ad esempio la bella Elena Santarelli, grande protagonista della prima edizione di Italia Si. Ma a Non disturbare ci saranno anche Rita Dalla Chiesa, Paola Barale, Sabrina Salerno e la nobildonna venezuelana Marisela Federici. Novità di quest’anno, come anticipato prima, è l’approdo nel format di personaggi maschili. Intervistati, fra gli altri, ci saranno anche Cristiano Malgioglio, Guillermo Mariotto, Pierluigi Diaco e Totò schillaci.

Paola Perego su Non Disturbare: “Non tiro pacchi”

Paola Perego, raggiunta da Tv Sorrisi e Canzoni per parlare del ritorno in seconda serata di Non disturbare, ha raccontato che dopo 36 anni di mestiere conosce quasi tutti i suoi ospiti e che tra loro c’è fiducia per un semplice motivo, la sua serietà: “Loro si fidano perché sanno che non ‘tiro pacchi’, non faccio la domanda tranello per far scivolare qualcuno”. “Poi io sono una che parla tanto, con tutti, anche con i sassi, e questo aiuta le persone a sentirsi a proprio agio e ad aprirsi”, aggiunge. Ma se dovesse arrivare qualche messaggio delicato o compromettente in trasmissione? La presentatrice rivela che è già capitato: “Quando mi sono resa conto che qualche messaggio era, diciamo così, riservato, ho semplicemente detto: ‘No, questo non lo leggiamo’”.