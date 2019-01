Paola Perego nonna felice: “Sono pazza di mio nipote Pietro”

La conduttrice si racconta a Storie Italiane con Eleonora Daniele

Ha gli occhi che si illuminano, Paola Perego quando parla del suo nipotino. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane la conduttrice ha raccontato la gioia dell’essere diventa nonna. Da poco la figlia Giulia ha infatti dato alla luce il suo primo bambino. Nel salotto del programma, in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, la neo nonna ha rivelato di essere pazza d’amore per il piccolo Pietro. La conduttrice non nasconde la sua incontenibile gioia e racconta di aver assistito alla nascita del bimbo, entrando in sala operatoria con Giulia che è stata sottoposta al taglio cesareo. Paola ha anche ripercorso alcuni momenti della propria carriera, come la partecipazione al Festival di Sanremo nel 1993 accanto a Pippo Baudo. Ai microfoni di Eleonora Daniele, Paola Perego ha anche ricordato con commozione l’amico Fabrizio Frizzi. La conduttrice, con la voce rotta dall’emozione, ha rivelato che lui le è stato molto vicino quando ha dovuto affrontare la chiusura del programma Parliamone Sabato in seguito alle polemiche suscitate dalle questione delle donne dell’est.

Paola Perego mamma orgogliosa

A 52 anni Paola Perego è diventata nonna per la prima volta. La conduttrice si dice fiera ed orgogliosa dei propri figli che a 26 e 22 anni sono ragazzi realizzati e con la testa sulle spalle. Giulia e Riccardo, nati dal matrimonio con il calciatore Andrea Carnevale finito nel 1997, sono anche molto uniti tra loro tanto che Riccardo si presta volentieri a fare da baby sitter al piccolo Pietro. Paola è particolarmente fiera della figlia Giulia che, nonostante la giovane età, dimostra ogni giorno di essere una madre attenta e premurosa.

Superbrain: Paola Perego torna in onda con tante novità

A partire da questa sera, venerdì 11 gennaio, Paola Perego torna in onda su Rai1 con Superbrain. La trasmissione, giunta ormai alla quarta edizione, vedrà protagonisti dodici concorrenti dalle capacità mentali fuori dal comune. La conduttrice ha anticipato che nel corso della prima puntata vedremo un uomo che eseguirà un esercizio mentale mentre si troverà seppellito sotto un quintale di ghiaccio.