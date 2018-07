Paola Perego diventa nonna a 52 anni: la figlia Giulia è incinta

La figlia di Paola Perego è incinta: la conduttrice diventa nonna

Paola Perego sta per diventare nonna all’età di 52 anni. La prima figlia della conduttrice, Giulia, è incinta. A dare l’annuncio è stata la stessa ragazza, che ha postato uno scatto del suo pancione in riva al mare, a Sperlonga dove è solita andare ogni anno. La figlia di Paola Perego è al sesto mese di gravidanza e aspetta un bambino dal fidanzato storico, Filippo. Il bambino, dunque, nascerà tra ottobre e novembre. Per la presentatrice Rai si tratta del primo nipotino in arrivo. Giulia ha 26 anni ed nata dal matrimonio tra la Perego e il calciatore Andrea Carnevale. Da quell’unione è nato anche Riccardo, che oggi ha 22 anni. Il matrimonio tra Paola e l’ex marito è durato sette anni, fino al 1997. Oggi la Perego è felicemente sposata con il manager Lucio Presta.

Paola Perego e la figlia Giulia sono molto legate

Paola Perego ha un ottimo rapporto con sua figlia Giulia. Le due sono molto legate e in passato la giovane non ha esitato a difendere pubblicamente la madre. Come quando la Rai ha chiuso Parliamone Sabato, il programma della Perego, per via del caso delle “donne dell’Est”. Giulia ha preso le parti di sua madre, attaccando sui social network la dirigenza Rai per il modo in cui hanno trattato Paola Perego. Pur difendendo la madre, Giulia non è mai stata interessata a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Chi è la figlia di Paola Perego e che lavoro fa

La figlia di Paola Perego e Andrea Carnevale è laureata in Economia e non ha mai avuto alcun tipo di velleità artistica. Giulia infatti si è sempre tenuta lontano dal mondo della televisione e dello showbiz in generale.