Superbrain su Rai 1 con Paola Perego: quando inizia e anticipazioni

Paola Perego, Superbrain: in arrivo la quarta edizione del game show

Superbrain, talent show con protagonisti dodici persone dalle capacità mentali fuori dal comune, torna in grande stile nel gennaio del 2019 con la quarta edizione. Il quiz vedrà al timone ancora una volta la conduzione di Paola Perego, dopo i successi d’ascolti riscontrati nelle edizioni precedenti e dopo alcune polemiche che l’hanno travolta nel marzo dello scorso anno. Polemiche che hanno provocato la chiusura del suo programma Parliamone sabato. Ma che non le hanno impedito di condurre nel gennaio 2018 il game show di Rai 1 Superbrain – Le Supermenti. Un appuntamento televisivo che il pubblico, stando agli ascolti, sembra apprezzare particolarmente! In un’intervista a Libero, la Perego conferma la lunga preparazione necessaria per la selezione dei concorrenti, oltre ad annunciare la messa in onda di sei puntate per l’edizione del 2019, due in più rispetto alle passate edizioni. Un dato che non fa altro che confermare il successo del talent di Rai 1.

Superbrain 4: tutte le novità del gioco televisivo

Salvo impreviste esigenze del palinsesto, la quarta edizione del talent show Superbrain tornerà in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 11 gennaio 2019. Nel corso delle puntate il pubblico avrà modo di conoscere persone con doti mentali incredibili. Tecniche di calcolo e di memorizzazione saranno sicuramente in grado di stupirci tutti! Ogni puntata di Superbrain sarà composta da: 6 prove (in gara per il premio di puntata), 2 mini-prove (fuori gara) e una Sfida internazionale, Italia vs Resto del mondo, sempre fuori gara. Quanto alla giuria, è certa la presenza di tre persone famose che avranno il compito di giudicare le prove. La loro identità, però, è al momento ancora ignota.

Paola Perego e la gioia di essere nonna

Nel mese di novembre la figlia più grande della conduttrice, Giulia Carnevale, l’ha resa nonna per la prima volta all’età di 52 anni. Una gioia incredibile che la Perego ha condiviso su Instagram. La prima foto dopo la nascita la ritrae con il papà del bimbo accompagnata dalle parole di Gabriel Garcia Marquez. “Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”, scrive la neo nonna al piccolo nipotino, per cui prova un amore incondizionato!