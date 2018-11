Paola Perego nonna felice: svelato il nome del nipotino in arrivo

Paola Perego racconta la gioia di diventare nonna: l’intervista al settimanale Chi

Paola Perego è oggi una mamma e una futura nonna felice. Intervistata dal settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola, la conduttrice ha svelato di non stare nella pelle e di non vedere l’ora di avere tra le braccia il suo primo nipotino. La figlia di Paola, come forse molti già sapranno, aspetta un maschietto. Come sarà da nonna? “Io questo bambino lo voglio viziare, l’ho già detto, non devo più educare, ho finito” ha dichiarato Paola Perego “Adesso sto rivivendo tutte le sensazioni di quando diventata mamma io, ansia compresa, perché la nascita resta un mistero”.

Paola Perego svela il nome del nipotino in arrivo: “Si chiamerà Pietro”

Una delle prime domande che si fa ad una donna in attesa, si sa, è quella sul nome del bambino o della bambina in arrivo. Lo stesso quesito, su Chi, è stato posto a Paola Perego che (pur non essendo lei la mamma ma la nonna) ha rivelato in anteprima il nome scelto dalla figlia Giulia e il suo compagno per il suo nipotino. “Fino a l’altro ieri si chiamava ‘Ciccione’, poi due giorni fa finalmente si è deciso” ha svelato in anteprima la conduttrice “Si chiamerà Pietro, che con il cognome (quello del padre) sta anche bene”.

Paola Perego dopo le critiche: “Ho dimostrato quello che dovevo… tornernò in TV”

L’anno scorso, a causa della polemica scoppiata a seguito di una puntata di Parliamone Sabato dedicata alle donne dell’est, Paola Perego non ha passato un bel momento. Oggi, però, la conduttrice tutto questo sembra esserlo lasciato alle spalle. “Alla fine uno si annoia pure a dover rispondere di cose di cui non è manco responsabile” ha spiegato la Perego “Io credo che in 35 anni di lavoro ho dimostrato quello che dovevo. Dunque tornerò in TV con Superbrain a gennaio e Non disturbare”.