Sabrina Salerno e la meditazione: tutto merito di Walter Nudo

Sabrina Salerno ha scoperto la meditazione grazie a Walter Nudo

Sabrina Salerno più calma e serena a 51 anni grazie alla meditazione. La cantante italiana – vera e propria icona degli anni Ottanta e Novanta – pratica questa tecnica orientale da tempo. Sabrina l’ha scoperta grazie ad un amico speciale: Walter Nudo. L’italo-canadese è un esperto di questa pratica, come si è notato ampiamente nella terza edizione del Grande Fratello Vip. E Walter ha condiviso la sua passione con diversi amici, tra cui la Salerno. I due si scambiano quotidianamente consigli e suggerimenti sulla meditazione, come raccontato da Sabrina in una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più. La popstar si reputa cambiata da quando pratica la meditazione e di questo deve ringraziare solo l’ex gieffino, che ha aiutato la collega ad essere più sicura e tranquilla.

Le parole di Sabrina Salerno sulla meditazione

“Da quando pratico meditazione sono davvero cambiata. Sono più sicura di me stessa, più serena, ed è questo che voglio per me. Mi ha avvicinato alla meditazione Walter Nudo, ci conosciamo da anni. Lui mi manda via telefono i mantra da recitare e io eseguo gli “ordini”. Lui ha un animo straordinario: è davvero un riferimento spirituale”, ha raccontato Sabrina Salerno, che è stata vicina a Walter pure durante l’ultimo difficile periodo. Com’è noto l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato operato al cuore dopo due brutte ischemie.

Sabrina Salerno: che cos’è la meditazione

La meditazione è una tecnica orientale che serve per entrare in contatto con la parte spirituale di se stessi, tramite una sorte di esercizi per la mente e per il corpo da fare tutti i giorni. Si tratta di esercizi di rilassamento, durante i quali vengono recitati dei mantra. Ovvero delle frasi che contengono, tra le tante cose, parole come pace, amore, tranquillità e calma. La meditazione serve a entrare in contatto con le energie positive che ci circondano, scacciando così quelle negative.

Sabrina Salerno oggi: successo in Francia

Dopo aver fatto sognare milioni di italiani con la sua avvenenza e sensualità e dopo aver fatto ballare intere generazioni con successi discografici come Boys boys boy e Siamo Donne, negli ultimi anni Sabrina Salerno ha trovato grande successo in Francia. L’artista è protagonista dello spettacolo itinerante Stars 80, che va in scena negli stadi e nei palazzetti francesi, facendo sempre il tutto esaurito.