Sabrina Salerno oggi: famiglia, amore e il sogno di X Factor

Sabrina Salerno, la cantante racconta la sua nuova vita e l’amore per il marito

Sabrina Salerno si racconta al settimanale Nuovo. La cantante che nel corso degli anni ’80 ha fatto scatenare grandi e piccini con le sue hit, svela la sua nuova vita. Nel 2006 ha sposato il marito Enrico e dal loro amore è nato Luca Maria, il figlio della coppia. L’amore per Enrico e la nascita del figlio hanno donato alla Salerno una marcia in più, se prima di conoscere il marito, nel 1994, si sentiva insicura in amore, con lui invece ha ritrovato serenità e dato uno nuovo senso alla sua vita. Per Enrico è difficile, dice la Salerno, confrontarsi con il suo lato pubblico ma un suo gesto l’ha fatta emozionare, quando è andato al cinema a vederla nell’ultimo film in cui ha partecipato: Modalità aereo con Paolo Ruffini e in cui vestiva i panni di sé stessa e ballava e cantava insieme a Lillo la celebre hit “Boys“.

Sabrina Salerno e il suo amore per la famiglia

Un grande amore quello che lega Sabrina Salerno a suo marito e al figlio Luca Maria. La famiglia è la cosa che la rende più felice e le dona equilibrio: “Il nostro amore e la nascita di nostro figlio mi hanno fatto fare pace con me stessa e scoprire il vero senso della vita“. Il successo infatti non l’ha vissuto per niente bene, tempo fa raccontava a Gente che a cinquant’anni è felice, “Passavo per una solare ma c’erano tanti angoli bui dentro di me. Non mi fidavo di nessuno e mi tormentavo su tutto. Ora è diverso. Non ho più paura“. Le cose nella sua vita sono cambiate, l’amore per la famiglia l’ha cambiata radicalmente. Un rapporto equilibrato con Enrico, si rispettano a vicenda e si compensano: “Lui è buono, io invece mi arrabbio facilmente“, dice sempre sulle pagine di Nuovo.

Sabrina Salerno sogna X Factor: le sue parole

L’abbiamo vista nell’ultimo film di Fausto Brizzi, Modalità aereo. Sabrina Salerno spera di continuare a recitare nel cinema ma sogna anche il palco di X Factor, e non come concorrente: “L’unica cosa che mi piacerebbe fare è la giurata di X Factor“, ha confessato. Sedere nel tavolo dei giudici del talent di Sky sarebbe per lei una grande soddisfazione, mentre circolano i primi nomi.