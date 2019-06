Paola Perego, Non Disturbare non va in onda e slitta ancora: l’annuncio

Non Disturbare: Il programma di Paola Perego slitta ancora e cambia giorno di messa in onda

Non Disturbare, programma ideato e condotto da Paola Perego, non andrà in onda venerdì 28 giugno come precedentemente comunicato. Il debutto della seconda edizione slitta ancora e la trasmissione di interviste intime passa dalla seconda serata del venerdì a quella del martedì. La primissima puntata della seconda stagione, infatti, era inizialmente prevista per venerdì 21 giugno 2019, subito dopo i Seat Music Awards, ma la morte di Franco Zeffirelli aveva portato la Rai alla decisione di mandare in onda La Traviata in diretta dall’Arena di Verona, in omaggio al grande maestro. Non Disturbare sarebbe dovuto partire dunque questa settimana, ma la partenza del talk show della Perego è stata di nuovo rimandata. Non solo, il programma cambia anche la collocazione settimanale, come annunciato anche dalla conduttrice su Instagram.

Paola Perego, l’annuncio su Non Disturbare: “Abbiamo deciso di andare in onda il martedì”

“Per ‘non disturbarvi’ il weekend, abbiamo deciso di andare in onda il martedì. Nei prossimi giorni vi annunceremo il secondo ospite”. Così, tra il serio e l’ironico, Paola Perego informa il pubblico social sui cambiamenti che riguardano la prima messa in onda del suo Non Disturbare. Ma come mai il talk show di interviste, che quest’anno vedrà alcuni uomini tra i protagonisti, tarda a partire e cambia collocazione? Probabilmente per strategie di palinsesto, in modo da non far scontrare il programma con i momenti finali de La Sai L’Ultima? – Digital Edition di Ezio Greggio, che invece resta fermo al venerdì. (Continua dopo il post)

Non Disturbare: Elena Santarelli ospite della prima puntata della seconda edizione

Sperando che quella di martedì 2 luglio 2019 sia la data di partenza definitiva (al momento la programmazione di Rai1 non risulta aggiornata), nella prima puntata di Non Disturbare 2019 troveremo ospite Elena Santarelli. La bellissima showgirl e conduttrice di Latina, dopo l’apprezzata partecipazione a Italia Si e la guarigione di suo figlio Giacomo, si racconterà a Paola Perego per quella che si prospetta essere una bellissima intervista al femminile.